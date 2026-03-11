Banfield y Gimnasia se enfrentan en un choque picante por la clasificación

Banfield buscará meterse en puestos de clasificación a los playoffs, este miércoles desde las 17.30, en el Florencio Sola.

Banfield recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en un encuentro determinante por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se disputará desde las 17.30 en el Estadio Florencio Sola.

El compromiso contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será a través de ESPN Premium .

Banfield quiere meterse en zona de playoffs

Banfield llega entonado tras vencer 2-0 a Aldosivi en su última presentación como local, un resultado que le permitió recuperarse luego de un inicio irregular de campeonato.

El equipo dirigido por Pedro Troglio suma 10 puntos en la Zona B y se ubica en la novena posición, muy cerca de los puestos de clasificación a los octavos de final. Por eso, un triunfo ante el Lobo podría meterlo de lleno entre los ocho mejores de su grupo.

Gimnasia busca afirmarse

Por su parte, Gimnasia también atraviesa un presente con altibajos. El conjunto conducido por Fernando Zaniratto apenas ganó uno de sus últimos cinco encuentros, cuando se impuso 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Luego de ese triunfo, el Lobo cayó 2-1 frente a Rosario Central en el Bosque y posteriormente empató 2-2 con Tigre en Victoria, en un partido en el que estuvo dos veces en ventaja.

El duelo en el Sur tendrá mucho en juego: si Gimnasia logra ganar alcanzará los 14 puntos y se consolidará en zona de clasificación, mientras que una derrota lo dejaría afuera de los puestos de playoffs y le permitiría a Banfield meterse entre los ocho mejores con 13 unidades.

- Probables formaciones -

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Lautaro Villegas, Nacho Pais, Lautaro Gómez; Tiziano Perrotta, Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Ignacio Miramon, Augusto Max; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Hora: 17:30.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Laura Fortunato.

Estadio: Florencio Sola.

TV: ESPN Premium.