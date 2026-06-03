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Atención Scaloni: Argelia venció a Países Bajos en la previa del Mundial

Argelia, uno de los rivales de Argentina en el Grupo J, derrotó por 1 a 0 a Países Bajos en Róterdam, en el último amistoso antes del inicio del Mundial

3 de junio 2026 · 18:58hs
Atención Scaloni: Argelia venció a Países Bajos en la previa del Mundial

Argelia, uno de los rivales de Argentina en el Grupo J, dio uno de los golpes de la fecha FIFA al derrotar por 1 a 0 a Países Bajos en Róterdam, en el último amistoso de ambos seleccionados antes del inicio del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, disputado bajo una intensa lluvia en el estadio De Kuip, pero el equipo africano rompió el marcador con un golazo.

Donyell Malen estrelló un remate en el palo al comienzo del partido, Tijjani Reijnders tuvo un gol anulado por fuera de juego y Justin Kluivert contó con varias oportunidades claras, pero la falta de eficacia y la actuación de Luca Zidane impidieron la apertura del marcador.

El arquero argelino, hijo del campeón mundial Zinedine Zidane, fue la gran figura del encuentro ya que respondió con seguridad cada vez que fue exigido y sostuvo a su equipo en los momentos de mayor dominio neerlandés.

Argelia apostó a un planteo ordenado, resistió los ataques de la Naranja Mecánica y encontró la victoria sobre el final: a los 40 minutos del segundo tiempo, Anis Hadj Moussa, delantero del Feyenoord nacido en París e hijo de padres argelinos, ingresó por la derecha del ataque y sacó un potente zurdazo al segundo palo para marcar el único gol de la tarde.

El resultado dejó silbidos y muestras de desaprobación por parte del público neerlandés en la despedida de su selección antes de viajar a Norteamérica. Países Bajos integra el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez, mientras que Argelia compartirá zona con Argentina y será el primer rival de la Albiceleste el próximo 16 de junio en Kansas City.

El resumen de Países Bajos y Argelia

Embed - EL RIVAL DE ARGENTINA VENCIÓ A UNA POTENCIA EUROPEA Y ES NOTICIA | P. Bajos 0-1 Argelia | RESUMEN

Argelia Países Bajos Mundial
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