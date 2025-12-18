Jordania, uno de los rivales de la Selección Argentina en el Mundial 2026, estuvo muy cerca de conquistar un título internacional, pero terminó cayendo en la final de la Copa Árabe. El combinado asiático perdió 3-2 ante Marruecos en un partidazo disputado en el estadio Lusail de Qatar.
Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos
El encuentro se rompió de manera temprana con un golazo que dio la vuelta al mundo. A los cuatro minutos de juego, Oussama Tannane sorprendió con un remate desde atrás de la mitad de la cancha, aprovechando que el arquero Yazeed Abulaila estaba adelantado, y marcó un tanto que ya es candidato al Premio Puskás.
Pese al impacto inicial, Jordania logró reponerse en el complemento y dio vuelta el resultado con un doblete de Ali Olwan, primero de cabeza y luego desde el punto penal.
Cuando el triunfo parecía quedar en manos del conjunto jordano, Marruecos encontró el empate sobre el final del tiempo reglamentario a través de Abderrazak Hamdallah, tras una jugada llena de rebotes en el área.
En el alargue, Jordania volvió a festejar, pero el VAR anuló el gol por una mano previa, y poco después Hamdallah selló su doblete para decretar el 3-2 definitivo a favor del seleccionado africano.
De esta manera, Marruecos se consagró campeón de la Copa Árabe y Jordania debió conformarse con el subcampeonato, aunque dejó una imagen competitiva de cara al futuro.
El equipo dirigido por Jamal Sellami será rival de la Argentina en la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, partido que se disputará el sábado 27 de junio a las 23, en el Dallas Stadium, en la ciudad de Arlington.