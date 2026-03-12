Colón se juega una parada clave para seguir soñando con la permanencia

Colón visitará a Independiente BBC desde las 22 en el estadio Israel Parnás por la Liga Argentina. El equipo santafesino busca otro triunfo que lo acerque a la salvación en la Zona Norte.

Colón afrontará este jueves por la noche un compromiso determinante en la recta final de la fase regular de la Liga Argentina de Básquet. Desde las 22 visitará a Independiente BBC en el estadio Israel Parnás de Santiago del Estero, en un partido que puede marcar el rumbo del Sabalero en su pelea por mantenerse competitivo en la Zona Norte.

El conjunto rojinegro llega a este encuentro con la necesidad de seguir sumando para alejarse del fondo de la tabla y sostener sus aspiraciones de ingresar a la reclasificación. Actualmente se ubica anteúltimo con un récord de 9 victorias y 18 derrotas , aunque en las últimas semanas logró resultados que le permitieron salir del último lugar y mantener viva la ilusión.

Una figura determinante en Colón

En el equipo santafesino se destaca el aporte ofensivo de Hans Feder Ponce, quien atraviesa una gran temporada y se consolidó como el máximo anotador de la Liga Argentina, con un promedio de 22,5 puntos por partido.

A su alrededor también aparecen nombres importantes en la rotación sabalera como Germán González y los hermanos Bautista Fernández y Joaquín Fernández, piezas claves para sostener la reacción del equipo en este tramo del campeonato.

Un rival que pelea por los playoffs

Del otro lado estará Independiente BBC, que llega con la moral en alza tras vencer como visitante a Huracán Las Heras en su última presentación.

El conjunto dirigido por Javier Rivero ocupa el 12° puesto de la tabla con un registro de 12 triunfos y 17 derrotas, ubicación que hoy le permitiría meterse en los playoffs, aunque todavía sin margen para relajarse.

Para el equipo santiagueño el duelo también será decisivo, ya que Rivadavia Básquet y La Rioja Basket acechan de cerca en la pelea por los últimos lugares de clasificación.

El antecedente entre ambos

El último enfrentamiento entre los dos equipos se disputó el 18 de diciembre, cuando Independiente se quedó con la victoria en un partido particular que debió finalizar antes de tiempo por una falla en el reloj de 24 segundos, situación que no pudo solucionarse dentro del tiempo reglamentario.

Cómo se define la temporada

En la Liga Argentina cada equipo disputa 32 partidos durante la fase regular. Luego, los conjuntos ubicados del 1° al 4° puesto de cada conferencia avanzan directamente a los octavos de final, mientras que del 5° al 12° lugar jugarán la reclasificación.

A partir de los cuartos de final, los mejores equipos de la Conferencia Norte y Sur se cruzarán entre sí hasta definir al campeón, que obtendrá el ascenso a la Liga Nacional de Básquet para la temporada 2026/27.

Un duelo que puede marcar el rumbo

Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, Colón sabe que cada partido es una final. Un triunfo en Santiago del Estero no solo le permitiría sumar en la tabla, sino también dar otro paso importante en su lucha por escapar del fondo y mantener viva la esperanza de seguir en competencia.