Día Mundial del Riñón: la importancia de la detección temprana para frenar una "epidemia silenciosa"

Los especialistas advierten que uno de cada 10 adultos padece algún grado de enfermedad de los riñones. Controlar la presión arterial y la hidratación

Cada segundo jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón , una iniciativa global destinada a concientizar sobre el papel fundamental que estos órganos cumplen en nuestro cuerpo y la importancia de reducir la frecuencia e impacto de las enfermedades renales.

Filtros vitales del cuerpo: los riñones filtran unos 200 litros de sangre al día para eliminar toxinas y exceso de agua. Su mal funcionamiento no solo afecta al sistema urinario, sino que aumenta drásticamente el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

El peligro de la "invisibilidad": la enfermedad renal crónica suele ser asintomática en sus primeras etapas. Muchos pacientes descubren el problema cuando ya se ha perdido gran parte de la función renal, lo que subraya la necesidad de análisis de sangre y orina preventivos.

Factores de riesgo: la diabetes y la hipertensión arterial son las principales causas de insuficiencia renal. En Argentina, se estima que un alto porcentaje de la población desconoce que tiene niveles de presión elevados, lo que pone en riesgo directo su salud renal.

Reglas de oro para el cuidado de los riñones

Mantenerse activo y en forma.

Controlar regularmente el nivel de azúcar en sangre.

Monitorear la presión arterial.

Comer sano y controlar el peso.

Mantener una ingesta de líquidos saludable (priorizando el agua).

No fumar.

No automedicarse (especialmente con analgésicos comunes que pueden dañar los riñones).

La consigna de este año hace hincapié en el acceso equitativo a la atención y el tratamiento, buscando que la medicina preventiva llegue a todos los sectores para evitar que más personas dependan de tratamientos de diálisis o trasplantes en el futuro.

Consejos extras para cuidar este órgano

Ojo con la sal "oculta": no es solo la que se agrega al cocinar; 70% de la sal que se consume viene en los alimentos procesados (fiambres, caldos en cubito, panificados). Reducir el consumo de ultraprocesados es el mejor regalo para los riñones.

La hidratación es personal: si bien se recomiendan los "2 litros", la cantidad exacta depende de la actividad y del clima (especialmente con el calor que suele haber en Santa Fe). La clave es que la orina sea siempre de un color claro; si es oscura, falta agua.

Cuidado con los antiinflamatorios: el uso excesivo y sin receta de analgésicos comunes (como el ibuprofeno) puede ser tóxico para los riñones a largo plazo. Siempre es mejor consultar antes de tomarlos como costumbre.

El mate suma, pero no reemplaza: para los materos es un dato clave. El mate ayuda a ingerir líquido y es antioxidante, pero tiene un efecto diurético. Por eso, es fundamental tomar agua pura en paralelo para mantener el equilibrio hídrico real del cuerpo.