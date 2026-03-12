Peverengo habló del incidente en Colón y anticipó el operativo de seguridad para Unión–Boca

El Director Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, explicó lo ocurrido en el estadio de Colón, y del operativo de Unión-Boca.

El Director Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, se refirió a los incidentes registrados en la última presentación de Colón frente a Ferro en el Brigadier López, donde se detectó consumo de alcohol en un palco, y además brindó detalles del operativo previsto para el partido que disputarán Unión y Boca este domingo en el 15 de Abril.

Peverengo explicó que el hecho se detectó durante un control realizado por la policía en uno de los palcos ubicados en el sector sur del estadio sabalero. Allí se constató la presencia de bebidas alcohólicas, lo que motivó la intervención del personal de seguridad.

LEER MÁS: Día clave en Colón: Medrán definirá el equipo titular para recibir al líder Acassuso

“El consumo de alcohol está prohibido en espectáculos deportivos por una legislación nacional vigente. Cuando el personal policial detectó la situación se procedió a ingresar al palco y se constató efectivamente la presencia de alcohol”, detalló.

Según indicó el funcionario, durante el procedimiento hubo resistencia por parte de uno de los presentes e incluso se produjo una agresión a un efectivo policial.

Tras el episodio, la persona involucrada fue trasladada y quedó sujeta a actuaciones policiales. Además, se le aplicó una admisión por dos años, que le impedirá ingresar a espectáculos deportivos.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad avanzaría con una sanción para el palco en cuestión.

Peverengo, y las dificultades para controlar los palcos

Peverengo explicó que el control en este tipo de sectores presenta particularidades. A diferencia de lo que ocurre en el estadio de Unión, donde el club administra el acceso, en el caso de Colón los propios propietarios de los palcos cuentan con las llaves.

“Cuando se hace la revisión previa del estadio no hay presencia de alcohol, pero después los propietarios pueden ingresar a los palcos en distintos momentos y llevar bebidas”, señaló.

Por ese motivo, el funcionario pidió comprensión cuando el personal policial realiza controles durante el desarrollo del partido.

“A veces la gente está mirando el partido y ve que la policía revisa un palco. Pedimos paciencia porque el objetivo es hacer cumplir la normativa”, explicó.

El operativo para Unión–Boca

Por otro lado, Peverengo comenzó a delinear el dispositivo de seguridad para el partido entre Unión y Boca, que se jugará el domingo con gran expectativa en Santa Fe.

Unión-Hinchada.jpg Fernando Peverengo se refirió al operativo de seguridad para el duelo entre Unión y Boca. José Busiemi / UNO Santa Fe

El funcionario confirmó que el equipo visitante se alojará en el hotel del puerto y que el operativo fue planificado durante una reunión realizada el martes con todos los organismos involucrados.

“Es un fin de semana intenso en materia deportiva y sabemos que el partido tiene mucha convocatoria, porque Boca genera una gran expectativa y Unión viene haciendo una buena campaña”, afirmó.

El pedido a los hinchas

Finalmente, Peverengo solicitó a los simpatizantes que ingresen con anticipación al estadio, ya que suele concentrarse una gran cantidad de público en los minutos previos al inicio del partido.

LEER MÁS: Unión-Boca en el 15 de Abril: todo lo que hay que saber para ir a la cancha

“Muchas veces la gente llega 15 o 20 minutos antes del partido y eso genera demoras en los accesos. Pedimos que quienes vayan a la cancha lo hagan temprano”, señaló.

Con un operativo que involucrará a diferentes áreas de seguridad y control, las autoridades buscan garantizar que el encuentro entre Unión y Boca se desarrolle con normalidad y con un importante marco de público en el estadio 15 de Abril.