Unión sale a escena en Vicente López con la misión de frenar la racha negativa

Unión visitará este jueves a Platense desde las 20.30 por una nueva jornada de la Liga Nacional. El Tate registra cuatro derrotas consecutivas.

Unión tendrá este viernes una nueva oportunidad para cambiar el rumbo en la Liga Nacional de Básquet cuando visite a Platense desde las 20.30 en el estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro será televisado a través de Básquet Pass y contará con el arbitraje de Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Alberto Ponzo.

El conjunto rojiblanco, dirigido por Ariel Rearte, atraviesa un momento complicado en el campeonato y necesita con urgencia cortar una seguidilla de cuatro caídas consecutivas . En su última presentación perdió como local ante La Unión de Formosa por 99 a 94 , resultado que lo dejó en la 13ª ubicación de la tabla con un registro de 11 victorias y 14 derrotas .

Unión, con un rival que también busca regularidad

Del otro lado estará un Platense que llega tras caer en su último compromiso frente a Peñarol de Mar del Plata por 79 a 72 en el Polideportivo Islas Malvinas. En ese encuentro, Julián Morales fue uno de los jugadores más destacados del Calamar con 22 puntos y cinco rebotes.

El equipo de Vicente López ocupa actualmente la 15ª posición, producto de 10 triunfos y 16 derrotas en la temporada.

El historial entre ambos equipos marca una leve ventaja para Platense: se enfrentaron en nueve oportunidades, con cinco victorias para el Marrón y cuatro para el Tatengue. Sin embargo, en el duelo disputado en Santa Fe durante esta temporada, Unión se quedó con el triunfo de manera contundente por 93 a 66.

La jornada se completa con otros dos partidos

Además del choque entre Platense y Unión, la jornada tendrá otros dos encuentros en la Liga Nacional.

En Mar del Plata, Peñarol de Mar del Plata recibirá desde las 21 a Racing de Chivilcoy en el Polideportivo Islas Malvinas. El conjunto dirigido por Leonardo Costa llega en un buen momento tras sumar dos triunfos consecutivos y actualmente se ubica en el 10° puesto con récord de 14 victorias y 12 derrotas. Entre sus piezas clave aparece el capitán Iván Basualdo, uno de los principales reboteros del torneo.

Racing, por su parte, llega entonado después de vencer a equipos de la parte alta de la tabla como Independiente de Oliva y Ferro Carril Oeste. El conjunto bonaerense tiene como figura al estadounidense Thomas Cooper, segundo máximo anotador del campeonato con 16.4 puntos de promedio, además de liderar el ranking de minutos jugados.

El tercer encuentro se disputará en Córdoba, donde Independiente de Oliva recibirá a Regatas Corrientes desde las 21.30 en el Gigante de la Ruta 9. El conjunto cordobés es una de las revelaciones del torneo y marcha segundo con récord de 17-9, mientras que Regatas buscará recuperarse tras una serie negativa que lo hizo descender al séptimo lugar con marca de 15-11.

Un partido importante para Unión

Para el Tatengue, el duelo en Vicente López representa una chance clave para recuperar confianza y volver a sumar en la tabla, en un tramo de la temporada donde cada resultado comienza a ser determinante para las aspiraciones de clasificación.