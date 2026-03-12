España impulsa el Bernabéu para la Finalissima, pero Argentina prefiere una sede neutral

La Finalissima entre la Argentina y España podría mudarse de Qatar por el conflicto en Medio Oriente. La UEFA propone el estadio del Real Madrid.

La organización de la próxima Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España atraviesa horas decisivas. El encuentro, que en un principio iba a disputarse en Doha, Qatar, podría cambiar de sede debido a la tensión bélica que se vive en Medio Oriente, lo que obligó a replantear la logística del evento.

Ante este escenario, la UEFA y la CONMEBOL comenzaron a trabajar de manera conjunta para encontrar una alternativa. Desde el lado europeo ya surgió una propuesta concreta: que el partido se juegue en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

Sin embargo, la idea no termina de convencer a la dirigencia sudamericana. Desde la Asociación del Fútbol Argentino consideran que disputar la final en España le daría una clara ventaja al seleccionado europeo, por lo que insisten en que el encuentro se juegue en un escenario neutral.

El conflicto que cambió los planes para el duelo Argentina-España

La sede original del partido era el estadio Lusail de Doha, recinto que tuvo un papel central durante la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Allí, justamente, la Albiceleste disputó desde los cuartos de final en adelante camino al título.

No obstante, la escalada del conflicto internacional que involucra a Israel, Irán y la participación de Estados Unidos generó un clima de incertidumbre en la región, lo que derivó en la suspensión de actividades deportivas en Qatar y obligó a replantear la sede del evento.

Las palabras del presidente del fútbol español

En medio de las negociaciones, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, dejó entrever que el partido podría disputarse finalmente en Europa.

“Es un partido que debería jugarse en un estadio neutral. Es evidente que parece que debe ser en Europa. Si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa y parece lógico que eso pueda suceder”, señaló en diálogo con el programa El Larguero.

Otras sedes en evaluación

Antes de que surgiera la opción del Bernabéu, también se analizaron otros escenarios. Uno de ellos fue el Estadio de Wembley, en Inglaterra, aunque esa alternativa quedó descartada porque ese mismo día se disputará un amistoso internacional entre Selección de Inglaterra y Selección de Uruguay, con entradas ya vendidas.

Otra posibilidad evaluada fue el Hard Rock Stadium de Estados Unidos, pero tampoco prosperó debido a la programación del Miami Open. De esta manera, otras ciudades como Lisboa o Londres también aparecen en el radar.

Cuándo se jugaría la Finalissima

A falta de la confirmación oficial de la sede, el partido está previsto para el viernes 27 de marzo. Allí se enfrentarán la Selección Argentina, campeona de la Copa América 2024, y España, ganador de la Eurocopa 2024.

El equipo argentino, además, buscará defender el título que conquistó en la edición anterior de la Finalissima, cuando derrotó por 3 a 0 a Selección de Italia en 2021. Mientras las negociaciones avanzan, el escenario del esperado duelo entre los campeones de América y Europa sigue siendo una incógnita.