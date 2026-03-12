Se puso en marcha la 2ª edición de la Copa Túnel Subfluvial

En la ida de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial, se registraron los triunfos.

Tal como estaba previsto se puso en marcha la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial que organizan en conjunto la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol, en el cual se registraron las victorias de La Salle Jobson, Unión de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima y Universidad del Litoral. Por su parte, Independiente cosechó un empate, y Nacional cayó en la capital entrerriana. En la presente jornada de jueves se concretará un encuentro, y el sábado se completará el primer tramo del certamen.

Comenzó la segunda edición del certamen bipartito que organizan la Santafesina y la Paranaense: La Salle en el predio Nery Pumpido venció al último campeón Patronato con una actuación memorable de su 9, Bautista Peres y la U goleó en San José. Gimnasia ganó en Ciudadela, Unión superó en otro partidazo a Instituto, el Rojo empató y el Albo cayó por la mínima. Colón va mañana y Cosmos el sábado.

En el predio Nery Pumpido, La Salle Jobson dió el golpe y le ganó a Patronato por 3 a 2. La visita marcó el primer gol pero los de Cabaña Leiva mantuvieron el ritmo intenso y encontraron la recompensa. El 9 de la escuadra colegial, Bautista Peres, se despachó con un hat trick que le dió la ventaja para la vuelta en la capital entrerriana. Todo se definirá dentro de quince días en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde el Patrón buscará dar vuelta la historia ante su gente y seguir defendiendo el titulo.

image

Debut con victoria, en casa y con goleada para Universidad del Litoral. Ignacio Fantinatto, Carlos Villordo, Brian Giménez y Tomás Valenzuela marcaron los tantos en la U, que golearon a Don Bosco en Colonia San José. El cotejo revancha se concretará en la ciudad de Paraná en 15 días, aunque los conducidos por Maximiliano Bicho Mendoza llevan una importante diferencia.

En Oro Verde, Unión de Santa Fe se impuso en condición de visitante a Instituto por 4 a 2, en el cual los santafesinos dejaron una buena imagen. Atlético Paraná se llevó un valioso empate desde Santo Tomé. El decano igualó 1 a 1 con Independiente en el estadio Mauricio Martínez. El tanto del cuadro santotomecino lo consiguió Javier Fritzler, mientras que Francisco Giaccio lo hizo para la visita.

En la presente jornada de jueves, a partir de las 20.30, en el estadio Carlos Federik, Sportivo Urquiza de Paraná recibira a Colón de Santa Fe con el arbitraje de Carlos Córdoba. El sábado 14 de marzo, en el estadio Gustavo Pucará Ortellao, y con el arbitraje del santafesino Joaquín Urbani, Oro Verde se medirá con Cosmos FC.

LEER MÁS: Peverengo habló del incidente en Colón y anticipó el operativo de seguridad para Unión–Boca

Resultados Copa Túnel Subfluvial