Uno Santa Fe | Ovación | Copa Túnel Subfluvial

Se puso en marcha la 2ª edición de la Copa Túnel Subfluvial

En la ida de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial, se registraron los triunfos.

Ovación

Por Ovación

12 de marzo 2026 · 10:51hs
Pegó primero: La Salle Jobson superó a Patronato por 3 a 2 en el predio Nery Pumpido.

Pegó primero: La Salle Jobson superó a Patronato por 3 a 2 en el predio Nery Pumpido.

Tal como estaba previsto se puso en marcha la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial que organizan en conjunto la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol, en el cual se registraron las victorias de La Salle Jobson, Unión de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima y Universidad del Litoral. Por su parte, Independiente cosechó un empate, y Nacional cayó en la capital entrerriana. En la presente jornada de jueves se concretará un encuentro, y el sábado se completará el primer tramo del certamen.

Arrancó la Copa Túnel Subfluvial 2026

Comenzó la segunda edición del certamen bipartito que organizan la Santafesina y la Paranaense: La Salle en el predio Nery Pumpido venció al último campeón Patronato con una actuación memorable de su 9, Bautista Peres y la U goleó en San José. Gimnasia ganó en Ciudadela, Unión superó en otro partidazo a Instituto, el Rojo empató y el Albo cayó por la mínima. Colón va mañana y Cosmos el sábado.

En el predio Nery Pumpido, La Salle Jobson dió el golpe y le ganó a Patronato por 3 a 2. La visita marcó el primer gol pero los de Cabaña Leiva mantuvieron el ritmo intenso y encontraron la recompensa. El 9 de la escuadra colegial, Bautista Peres, se despachó con un hat trick que le dió la ventaja para la vuelta en la capital entrerriana. Todo se definirá dentro de quince días en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde el Patrón buscará dar vuelta la historia ante su gente y seguir defendiendo el titulo.

image

Debut con victoria, en casa y con goleada para Universidad del Litoral. Ignacio Fantinatto, Carlos Villordo, Brian Giménez y Tomás Valenzuela marcaron los tantos en la U, que golearon a Don Bosco en Colonia San José. El cotejo revancha se concretará en la ciudad de Paraná en 15 días, aunque los conducidos por Maximiliano Bicho Mendoza llevan una importante diferencia.

En Oro Verde, Unión de Santa Fe se impuso en condición de visitante a Instituto por 4 a 2, en el cual los santafesinos dejaron una buena imagen. Atlético Paraná se llevó un valioso empate desde Santo Tomé. El decano igualó 1 a 1 con Independiente en el estadio Mauricio Martínez. El tanto del cuadro santotomecino lo consiguió Javier Fritzler, mientras que Francisco Giaccio lo hizo para la visita.

En la presente jornada de jueves, a partir de las 20.30, en el estadio Carlos Federik, Sportivo Urquiza de Paraná recibira a Colón de Santa Fe con el arbitraje de Carlos Córdoba. El sábado 14 de marzo, en el estadio Gustavo Pucará Ortellao, y con el arbitraje del santafesino Joaquín Urbani, Oro Verde se medirá con Cosmos FC.

LEER MÁS: Peverengo habló del incidente en Colón y anticipó el operativo de seguridad para Unión–Boca

Resultados Copa Túnel Subfluvial

  • La Salle Jobson 3 (Bautista Peres x3) – Patronato 2 (Juan Lencinas y Juan Giacinti)
  • Independiente 1 (Javier Fritzler) – Atlético Paraná 1 (Francisco Giaccio)
  • Universidad 4 (Ignacio Fantinato, Carlos Villordo, Brian Giménez y Tomás Valenzuela) – Don Bosco 0
  • Gimnasia y Esgrima 2 (Facundo Preattoni x2) – Atlético Neuquen 1 (Luciano Díaz)
  • Belgrano 1 (Tobías Zorzoli) – Nacional 0
  • Instituto 2 (Lorenzo Herrera y Yamil Ayala) – Unión 4 (Nazareno García Fazi, Ignacio Isla, Lucas Cacciabue y Agustín Benavídez)
Copa Túnel Subfluvial octavos de final Liga Santafesina Independiente La Salle Jobson
Noticias relacionadas
Capibaras busca recuperarse de la derrota ante Pampas y entrena con intensidad en Rosario.

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

colon se juega una parada clave para seguir sonando con la permanencia

Colón se juega una parada clave para seguir soñando con la permanencia

espana impulsa el bernabeu para la finalissima, pero argentina prefiere una sede neutral

España impulsa el Bernabéu para la Finalissima, pero Argentina prefiere una sede neutral

union sale a escena en vicente lopez con la mision de frenar la racha negativa

Unión sale a escena en Vicente López con la misión de frenar la racha negativa

Lo último

Madelón: Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Palacios, de cara al duelo ante Boca: Unión se ganó el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Último Momento
Madelón: Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Palacios, de cara al duelo ante Boca: Unión se ganó el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Un carguero atacado en Medio Oriente que pasó por el puerto de Santa Fe: la historia del buque tailandés Mayuree Naree

Un carguero atacado en Medio Oriente que pasó por el puerto de Santa Fe: la historia del buque tailandés Mayuree Naree

Ovación
Madelón infló el pecho: A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande

Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Se puso en marcha la 2ª edición de la Copa Túnel Subfluvial

Se puso en marcha la 2ª edición de la Copa Túnel Subfluvial

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Peverengo habló del incidente en Colón y anticipó el operativo de seguridad para Unión–Boca

Peverengo habló del incidente en Colón y anticipó el operativo de seguridad para Unión–Boca

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe