Las Panteras viajaron a Río de Janeiro con la difícil misión del sueño olímpico

Con la santafesina Vicotria Mayer, el seleccionado femenino Las Panteras disputará desde este martes 8 de septiembre el certamen que otorgará la primera plaza de Sudamérica para los Juegos de Los Ángeles 2028

En plena cuenta regresiva para el Sudamericano femenino, se conoció la lista de Las Panteras que irán en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El torneo se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil, y le otorgará al campeón el único boleto que hay en juego para la cita olímpica. Además, será clasificatorio para el Mundial y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La selección argentina femenina de vóley, Las Panteras, viajaron este viernes en busca del difícil sueño de una plaza olímpica en el torneo preolímpico que se va a disputar entre el 8 y el 13 de septiembre en Río de Janeiro, junto a las selecciones de Venezuela, Colombia, Perú, Chile y Brasil, en cinco fechas que seguramente se definirán en la quinta jornada, cuando se juegue el clásico sudamericano.

El fixture de las Panteras es el siguiente: el martes 8 de septiembre a las 17 horas debutará contra Perú, el miércoles 9 a las 17 horas contra Colombia, el jueves 10 a las 14 horas contra Chile, el viernes habrá descanso, el sábado 12 a las 10:30 horas ante Venezuela y el domingo 13 a las 12 del mediodía cerrará con Brasil. El torneo se juega todos contra todos y el primero obtiene la plaza olímpica.

Claramente por ranking y poderío, Las Panteras, la tienen difícil porque Brasil jugará el torneo de local en el Maracanazinho y con el mismo equipo que disputó las finales de la VNL y el otro rival a superar es Colombia que viene en crecimiento y le ganó a Las Panteras en las semifinales de la reciente Copa Sudamericana que se jugó en Perú.

Los otros caminos para llegar a los Juegos son la Copa del Mundo para los primeros tres lugares y finalmente el ranking de la FIVB para las plazas restantes que quedan antes del inicio de la competencia. Ambos caminos resultan tan complicados como el que se va a jugar en Río de Janeiro. No es casual que solo haya jugado dos juegos: 2016 y 2020 y en ambos Brasil no estuvo en los preolímpicos por estar clasificado.

El plantel de Las Panteras

Victoria Mayer

Melany Detzel

Bianca Cugno

Martina Bednarek

Bianca Farriol

Candelaria Herrera

Avril García

Micaela Cabrera

Bianca Bertolino

Daniela Bulaich

Elina Rodríguez

Nicole Pérez

Agostina Pelozo

Victoria Caballero

DT: Facundo Morando