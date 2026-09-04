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El Pulga Rodríguez se refirió a la relación que mantuvo con José Vignatti

Recordando su paso por Colón, Luis Miguel Rodríguez habló del vínculo que mantuvo con el dirigente sabalero

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2026 · 12:16hs
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El Pulga Rodríguez habló se su relación con José Vignatti.

El Pulga Rodríguez habló se su relación con José Vignatti.

El Pulga Rodríguez habló en TyC Sports y entre otros temas, el exjugador de Colón habló sobre la relación ambivalente que mantuvo con José Vignatti.

El Pulga habló sobre su vínculo con Vignatti

Cuando le consultaron por la relación con Vignatti respondió: "Es bravo, ¿no? Complicado. Pero era un presidente que, cuando te quería... te quería. A veces me quería, por momentos no me quería".

Para luego agregar: "Tenía sus cosas, viste, de que por ahí a veces no se daba cuenta de que cuando se enojaba, no era daño que le hacía al jugador, sino al club, viste; para cortar cosas, como por ejemplo comidas, desayunos...".

De todos modos y más allá de lo expresado, en el final, el Pulga terminó destancando la figura de Vignatti "Pero la verdad que fue muy buen presidente, porque viví cosas muy lindas con él".

Pulga Rodríguez José Vignatti Colón
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