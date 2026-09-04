El Pulga Rodríguez se refirió a la relación que mantuvo con José Vignatti

El Pulga Rodríguez habló en TyC Sports y entre otros temas, el exjugador de Colón habló sobre la relación ambivalente que mantuvo con José Vignatti.

Cuando le consultaron por la relación con Vignatti respondió: "Es bravo, ¿no? Complicado. Pero era un presidente que, cuando te quería... te quería. A veces me quería, por momentos no me quería".

Para luego agregar: "Tenía sus cosas, viste, de que por ahí a veces no se daba cuenta de que cuando se enojaba, no era daño que le hacía al jugador, sino al club, viste; para cortar cosas, como por ejemplo comidas, desayunos...".

De todos modos y más allá de lo expresado, en el final, el Pulga terminó destancando la figura de Vignatti "Pero la verdad que fue muy buen presidente, porque viví cosas muy lindas con él".