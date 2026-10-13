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Atlético de Madrid-Manchester United, el destacado de la fecha 2 de la Champions League

La segunda fecha de la Champions League tendrá partidos atrapantes. A las 16, se destaca el choque entre Atlético de Madrid y Manchester United.

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 08:01hs
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Atlético de Madrid-Manchester United, el destacado de la fecha 2 de la Champions League

La segunda fecha de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se pondrá en marcha este martes en una jornada que contará con nueve partidos.

La actividad iniciará con los primeros dos partidos que están programados para las 13:45. En uno de ellos, el Sabah de Azerbaiyán recibirá al Slavia Praga de República Checa, mientras que en el otro se enfrentarán en Francia el Lens contra el Sporting Lisboa de Portugal.

Más tarde, a las 16, se llevarán a cabo en simultáneo los otros siete partidos de esta jornada. Entre los más destacados está el encuentro entre el Atlético de Madrid de España, que cuenta con Diego Simeone como director técnico y que tiene a varios jugadores argentinos, y el Manchester United de Inglaterra.

Además, el Inter de Italia, que tiene como capitán al delantero argentino Lautaro Martínez, recibirá al Brujas de Bélgica.

En lo que respecta a los principales candidatos, se destacan los encuentros del Bayern Múnich de Alemania, el Barcelona de España y el Arsenal de Inglaterra, se jugarán contra el Viking de Noruega, el Galatasaray de Turquía y el Lille de Francia, respectivamente.

El cronograma de la segunda fecha de la Champions League

Martes 13/10:

  • Sabah - Slavia Praga a las 13:45
  • Lens - Sporting Lisboa a las 13:45
  • Villarreal - Napoli a las 16
  • Viking - Bayern Múnich a las 16
  • Atlético de Madrid - Manchester United a las 16
  • Inter - Brujas a las 16
  • Leipzig - PSV a las 16
  • Galatasaray - Barcelona a las 16
  • Arsenal - Lille a las 16

Miércoles 14/10:

  • LASK - Liverpool a las 13:45
  • Feyenoord - Como a las 13:45
  • Slovan Bratislava - Stuttgart a las 16
  • Bodo Glimt - Borussia Dortmund a las 16
  • Shakhtar Donetsk - AEK Atenas a las 16
  • Manchester City - Paris Saint-Germain a las 16
  • Roma - Real Madrid a las 16
  • Betis - Porto a las 16
  • Aston Villa - Fenerbahce a las 16

Atlético de Madrid Manchester United Champions League
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