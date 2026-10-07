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Mirtha Legrand recibió el alta médica y seguirá su recuperación en la casa

La legendaria diva de la televisión de 99 años estuvo casi un mes internada por problemas bronquiales.

7 de octubre 2026 · 09:33hs
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Alta médica. Mirtha Legrand volvió a su casa tras superar un complejo trance de salud

Foto: La Capital / Archivo

Alta médica. Mirtha Legrand volvió a su casa tras superar un complejo trance de salud

La legendaria conductora de televisión Mirtha Legrand fue dada de alta a casi un mes de haber sido internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. Ahora, con la recuperación en su casa aún no hay certezas de cuándo podría reincorporarse a su programa.

La diva de los almuerzos, de 99 años, fue hospitalizada el pasado 18 de septiembre por segunda vez en el mismo mes, ya que a principios de ese mes había atravesado un episodio de bronquitis.

LEER MÁS: Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

Parte médico

El regreso a su hogar se difundió a través de un comunicado oficial del Sanatorio Mater Dei, donde se explica que Mirtha continuará "su recuperación en su domicilio para volver a sus actividades".

Los últimos comunicados de salud emitidos por el centro de atención mostraban un panorama positivo. El más reciente, que fue difundido este lunes 5 de octubre, indicó que Mirtha evolucionaba "favorablemente de su cuadro clínico".

Para esta instancia, la diva ya se encontraba en una habitación común, mientras continuaba con un proceso de rehabilitación en sesiones de kinesiología y nutricionales.

Asimismo, la novedad de la externalización tomó por sorpresa al ámbito del espectáculo ya que el mismo Sanatorio había indicado que, de no mediar cambios, el próximo parte médico sería compartido el miércoles 7 de octubre.

Mirtha Legrand alta médica Salud parte médico
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