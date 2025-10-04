Atlético Tucumán tiene un choque directo ante Platense para estar entre los ocho de arriba

Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán, a partir de las 19, por la fecha 11 del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental Presidente José Fierro

4 de octubre 2025 · 08:21hs
Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Clausura este sábado, en el Estadio Monumental Presidente José Fierro. El encuentro se jugará desde las 19, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de TNT Sports Premium.

El conjunto tucumano viene de sufrir una dura derrota por 3-1 ante Vélez en Liniers,pero se mantiene séptimo en la zona con 12 puntos en puestos de clasificación.

Sin embargo, Instituto está noveno con 11 y el propio Platense marcha décimo con 10 unidades, por lo que no tiene margen de error si quiere jugar los playoffs.

Por otro lado,los dirigidos por Kily González vienen de conseguir un agónico empate contra San Martín de San Juan en Vicente Lópezque le dio algo de aire en sus intenciones de meterse entre los ocho mejores y repetir lo hecho en el Apertura donde se consagró campeón.

Un triunfo en Tucumán hará que supere al Decano en la Zona B y termine la fecha en puestos de playoffs.

Probables formaciones de Atlético Tucumán y Platense

Atlético Tucumán: Matías Mansilla;Damián Martínez,Clever Ferreira,Marcelo Ortiz,Miguel Brizuela;Adrián Sánchez,Kevin Ortíz,Kevin López,Nicolás Laméndola;Mateo Bajamich,Leandro Díaz.DT: Lucas Pusineri.

Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Oscar Salomón, Ignacio Vázquez, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldassarra, Guido Mainero; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez.. DT: Cristian González.

Hora: 19.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Nazareno Arasa.

Estadio: Monumental Presidente José Fierro.

TV: TNT Sports Premium.

