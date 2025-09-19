Uno Santa Fe | Escenario | blues

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

La 11° edición del Festival de Blues en Santa Fe, tendrá lugar el sábado 4 de octubre en Tribus Club de Arte. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

19 de septiembre 2025 · 09:00hs
La 11° edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a Tribus Club de Arte el sábado 4 de octubre desde las 19 con un line up de lujo y dos escenarios, el de Tribus y otro que se instalará en el exterior del local.

En el escenario principal se presentará “Alma Blues” (San Francisco), desde Córdoba Capital llegarán “The Rhytmin Gamblers”, los santafesinos “The Polacos” y Perro Suizo (Rosario) En el escenario exterior se presentarán “Mujeres del Blues” y “The Fogers”.

Un poco de historia

El Festival de Blues en Santa Fe tiene una larga historia. Comenzó con el objetivo de recuperar un lugar que la ciudad poseía en la década del 90', cuando Santa Fe era considerada por la prensa y los músicos como “La Capital del Blues”. Por entonces, todas las bandas y músicos más destacados del estilo como Memphis La Blusera, Pappo´s Blues, La Mississippi, La Bolsa, Las Blacanblues y Miguel Botafogo Trío, llegaban a Santa Fe para presentarse con exponentes locales como La Polaca Blues, La Jefferson Blues Band, La Fulana Blues Band, La Olegario y tantas otros reconocidos por su gran calidad.

En los años siguientes, por diversas razones, los sellos discográficos y los productores perdieron el interés por el blues y por ende, se corrió el foco de atención de este género musical. Pero la profunda amistad que vinculó a quienes por entonces tocaban en La Polaca Blues, hizo que decidieran reinventarse como THE POLACOS y con renovada fuerza, proponer que el blues recupere su lugar y que Santa Fe recobre el reconocimiento como la “Capital Nacional del Blues”. Desde 2015 trabajan en la organización del festival en forma conjunta con diversas instituciones, que pasó de llamarse "Santa Fe tiene blues" al "Festival de Blues en Santa Fe"

En ese sentido, el reconocido ciclo "Club de Blues Local", que se lleva adelante en Tribus Club de Arte desde 2022, ha sido un espacio de jerarquización del género, permitiéndole a los músicos contar con una sede en la que realizar sus shows, tanto de propuestas locales como regionales, nacionales e internacionales. A su vez, les brinda la oportunidad de desarrollar diferentes variantes, presentando eventos temáticos dedicados a blues nacional, internacional, femenino, entre otros.

