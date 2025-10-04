Unión no descansa y ya piensa en Central Córdoba con posibles variantes

El plantel de Unión no paró luego del revés ante Aldosivi y ya se enfoca en visitar a Central Córdoba por la fecha 12 del Clausura. Hay varios nombre a seguir

Después del traspié ante Aldosivi en el 15 de Abril, el plantel de Unión no paró y retomó este sábado por la mañana los entrenamientos en el predio Casasol, con la mirada puesta en la visita a Central Córdoba por la fecha 12 de la zona A del Torneo Clausura .

• LEER MÁS: Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

El equipo dirigido por Leonardo Madelón tuvo trabajos diferenciados según las cargas, donde los futbolistas que fueron titulares ante el Tiburón realizaron tareas regenerativas y de recuperación, mientras que el resto sumó minutos de fútbol frente a un combinado de reserva.

• LEER MÁS: Madelón, caliente por la caída de Unión: "Esto no es un drama, porque seguimos primeros"

Se vienen nuevos cambios en Unión

El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de algunos jugadores con molestias físicas. Marcelo Estigarribia continúa con dolor en una de sus rodillas y será evaluado durante los próximos días para determinar si podrá estar disponible. En tanto, Mateo Del Blanco, que debió ser reemplazado durante el partido del viernes, trabaja con una molestia en uno de sus tobillos.

Marcelo Estigarribia En Unión el foco se centrará en la recuperación de Estigarribia. Prensa Unión

Por su parte, Valentín Fascendini sigue en etapa de recuperación tras la fractura de tabique nasal, por la que tuvo que utilizar un protector especial, aunque no está descartado para el viaje a Santiago del Estero.

• LEER MÁS: VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

Con la autocrítica todavía fresca y sabiendo que el rendimiento bajó en las últimas fechas, Madelón analiza introducir algunas variantes. El objetivo es encontrar nuevas respuestas y recuperar la solidez que el equipo mostró en gran parte del torneo. El Tatengue buscará reponerse fuera de casa, donde ha tenido su mejor versión, y sumar un triunfo que le permita sostenerse en el lote de arriba de la tabla.