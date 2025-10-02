Uno Santa Fe | Escenario | Marcela Morelo

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Marcela Morelo está próxima a visitar el litoral argentino y en exclusiva conversó con UNO para contar cómo vive el último tramo de la gira 2025

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

2 de octubre 2025 · 08:57hs
Marcela Morelo de gira por el litoral

Marcela Morelo de gira por el litoral

Marcela Morelo se presentará el jueves 9 de octubre a las 21.30 en el Teatro Gran Odeón de Concordia (entradas en Passline.com.ar), el viernes 10 a las 21 en el CPC de Paraná (entradas en Tickea.com.ar) y el sábado 11 en HUB, Santa Fe, a las 21 horas (entradas en Ticketway.com.ar).

MARCELA MORELO

Marcela Morelo de gira por el litoral

Morelo señaló que esta etapa de su carrera la encuentra emocionada por poder recorrer provincias y escenarios donde nunca había tocado un teatro. “Es precioso visitar lugares nuevos después de 28 años desde mi primer disco. Esta gira me permite compartir la música con diferentes generaciones y sentir que las canciones siguen vivas en la gente, formando parte de sus recuerdos y momentos importantes”, contó a UNO.

La artista valoró la fidelidad del público y el vínculo que se genera en cada show. “Vienen abuelas, madres, jóvenes y parejas. Muchas personas hacen nuevas amistades en los conciertos, se enamoran, vuelven con sus hijos…”, explicó.

Respecto a mantener su estilo a lo largo de tantos discos y giras, Morelo destacó que la clave está en conectar con el corazón de cada oyente. “No importa la edad, sino la emoción que genera la música. Hay canciones que acompañan distintos momentos de la vida y eso las mantiene vivas. La música es un puente que llega a todos, desde los más jóvenes hasta quienes me siguen desde hace décadas”, señaló.

Los temas más pedidos por los fans

En cuanto a los shows, la cantante adelantó que repasará los temas más pedidos por los fans y clásicos que forman parte de su legado. Además, anticipó que pronto lanzará un disco con nuevo.

Morelo también compartió recuerdos personales de sus visitas a Paraná, incluyendo momentos con su hija pequeña, que hoy ya tiene 12 años. “Tengo recuerdos hermosos de estos lugares, además del amor del público. El litoral es hermoso”, expresó.

Con esta gira, Marcela Morelo vuelve al centro de la escena y se conecta con la cercanía del público ofreciendo conciertos que celebran sus grandes canciones y las historias de quienes las escuchan.

LEER MÁS: Eduardo Frezza: "El Reloj se mantiene vivo por el amor y los aprendizajes"

Marcela Morelo Paraná Concordia Santa Fe Litoral
Noticias relacionadas
Dano llega a Tribus en el marco de la gira Nuevos Trapos Latam Tour

Dano llega a Tribus en el marco de la gira "Nuevos Trapos Latam Tour"

Mateo Ottonello trío, con Javier Malosetti y Augusto Durañona, llega a HUB proponiendo un auténtico viaje sonoro

Mateo Ottonello trío, con Javier Malosetti y Augusto Durañona, llega a HUB proponiendo un auténtico viaje sonoro

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Gloriana & Misty Soul Choir llegan a HUB con un show único

Gloriana & Misty Soul Choir llegan a HUB con un show único

Lo último

Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Último Momento
Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: No les estamos dando dinero

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Ovación
Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario