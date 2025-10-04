Uno Santa Fe | Colón | Colón

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Este domingo, desde las 15.30, Colón recibirá a CADU por la fecha 34 del grupo B de la Primera Nacional. Tomá nota del operativo y los cortes de calles

4 de octubre 2025 · 10:49hs
Este domingo, desde las 15.30, Colón recibirá a CADU por la fecha 34 del grupo B de la Primera Nacional, y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dispuso un amplio operativo de control y ordenamiento vehicular en las inmediaciones del estadio Brigadier Estanislao López.

El operativo comenzará a las 12.30, mientras que la apertura de las puertas del estadio será a las 13.30. A su vez, desde las 13 se iniciarán los cortes de tránsito en distintos puntos estratégicos de la zona oeste de la ciudad para garantizar la seguridad y el desplazamiento de los simpatizantes sabaleros.

Los cortes de tránsito por el partido Colón-CADU

Puente Carretero altura CILSA (mano hacia Colón)

Int. Irigoyen

Juan José Paso y San José

Dr. Zavalla y Uruguay

Dr. Zavalla y Pje. Alighieri

Gdor. Freyre y Uruguay

Jujuy y San Lorenzo

Saavedra y Jujuy

Av. J. J. Paso y Gdor. Freyre

Av. J. J. Paso y San Lorenzo

Pietranera y Vera Mujica (Oeste y Este)

Pietranera y Cabal

R. N. Peña y Bolívar

N. R. Peña y Libertad

Libertad y N. R. Peña

Calle interna Diego Núñez

Cortes de calle por Colón-CADU.

Cortes de calle por Colón-CADU.

Desde el Ministerio solicitaron a los vecinos y conductores evitar circular por la zona del estadio desde el mediodía y recomiendan anticipar los traslados para evitar demoras.

El encuentro entre Colón y CADU será clave para las aspiraciones del equipo sabalero en la recta final del campeonato, por lo que se espera una gran concurrencia de público en el Brigadier López.

