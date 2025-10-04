Este domingo, desde las 15.30, Colón recibirá a CADU por la fecha 34 del grupo B de la Primera Nacional, y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dispuso un amplio operativo de control y ordenamiento vehicular en las inmediaciones del estadio Brigadier Estanislao López.
Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López
Este domingo, desde las 15.30, Colón recibirá a CADU por la fecha 34 del grupo B de la Primera Nacional. Tomá nota del operativo y los cortes de calles
Por Ovación
El operativo comenzará a las 12.30, mientras que la apertura de las puertas del estadio será a las 13.30. A su vez, desde las 13 se iniciarán los cortes de tránsito en distintos puntos estratégicos de la zona oeste de la ciudad para garantizar la seguridad y el desplazamiento de los simpatizantes sabaleros.
Los cortes de tránsito por el partido Colón-CADU
Puente Carretero altura CILSA (mano hacia Colón)
Int. Irigoyen
Juan José Paso y San José
Dr. Zavalla y Uruguay
Dr. Zavalla y Pje. Alighieri
Gdor. Freyre y Uruguay
Jujuy y San Lorenzo
Saavedra y Jujuy
Av. J. J. Paso y Gdor. Freyre
Av. J. J. Paso y San Lorenzo
Pietranera y Vera Mujica (Oeste y Este)
Pietranera y Cabal
R. N. Peña y Bolívar
N. R. Peña y Libertad
Libertad y N. R. Peña
Calle interna Diego Núñez
Desde el Ministerio solicitaron a los vecinos y conductores evitar circular por la zona del estadio desde el mediodía y recomiendan anticipar los traslados para evitar demoras.
El encuentro entre Colón y CADU será clave para las aspiraciones del equipo sabalero en la recta final del campeonato, por lo que se espera una gran concurrencia de público en el Brigadier López.