San Lorenzo visita a Lanús en un cruce directo en la lucha de arriba

San Lorenzo , quinto con 16 unidades, visitará este sábado a Lanús , cuarto con 17 puntos, en el marco de la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura . El encuentro se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez desde las 21.15, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y Héctor Paletta en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo del entrenador Damián Ayude viene de ganarle 2-0 a Godoy Cruz de Mendoza, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la décima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Con goles Gastón Hernández y Alexis Cuello, el Ciclón volvió a triunfar tras tres fechas y se consolida en la zona de playoffs en el grupo y de Copa Sudamericana en la tabla anual.

Para este partido ante el Granate, el director técnico planea repetir equipo por tercer encuentro consecutivo desde lo que fue el empate 1-1 ante Independiente hace dos semanas en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino viene de empatar 0-0 con Instituto de Córdoba, el pasado domingo en condición de visitante, en el marco de la décima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Los del Sur del Gran Buenos Aires están en el cuarto lugar del grupo y, en la tabla anual, se ubican en el undécimo puesto con 37 puntos, a tres de Huracán que es el último en zona de Copa Sudamericana.

Para este encuentro ante San Lorenzo, el ex entrenador de Independiente pararía el mismo equipo que igualó en cero en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba el pasado domingo.

Probables formaciones de Lanús y San Lorenzo

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Ramiro Carrera, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Franco Watson, Marcelino Moreno; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

San Lorenzo:OrlandoGill; FabricioLópez, Jhohan Romaña, GastónHernández, ElíasBáez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; AlexisCuello.DT:Damián Ayude.

Horario: 21.15.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Néstor Díaz Pérez, Lanús, Buenos Aires.

TV: TNT Sports.