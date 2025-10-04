Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

Colón se prepara para cerrar un 2025 para el olvido ante CADU, con atención en quienes llegan al límite de amarillas pensando en el inicio del torneo próximo

Colón afrontará su último compromiso de la temporada de la Primera Nacional este domingo, desde las 15.30, ante CADU en el estadio Brigadier López con un panorama con el que viene lidiando hace varias fechas: cinco jugadores llegan colgados de amarillas.

Colón, otra vez con varios en capilla

Ya quedó fuera en la previa Facundo Castet, quien acumulaba cuatro y recibió una más en la derrota ante Estudiantes de Buenos Aires. Los que está condicionados son Guillermo Ortiz, Brian Negro, Federico Jourdan, Nicolás Talpone e Ignacio Lago. Salvo el volante por derecha, los demás se perfilan como titulares para el encuentro en el estadio Brigadier López, en lo que será una prueba crucial para el técnico Ezequiel Medrán.

Se debe a que todavía no pudo ganar desde que asumió, con cuatro derrotas y dos empates, por lo que este cierre de temporada se convierte en un desafío adicional.

Brian Negro es uno de los que tiene cuatro amarillas en Colón.

La posibilidad de que alguno de los jugadores reciba la quinta amarilla y deba cumplir fecha de suspensión en la próxima temporada mantiene el alerta, aunque por el momento no está definido si las sanciones se trasladarán a 2026. Quizás la AFA pueda apuntar a una limpieza de sanciones que empiecen todos desde cero.

La idea es acortar el margen de error y, al mismo tiempo, cerrar la campaña con la mejor imagen posible frente a su gente. El partido ante CADU será más que un simple encuentro: será la última oportunidad de sumar en esta temporada y de dejar un mensaje claro sobre el futuro inmediato del plantel y del cuerpo técnico.