Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

El hecho ocurrió el lunes por la noche. La víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca y un golpe en la cabeza. El agresor fue arrestado cerca de la escena.

En la mañana de este miércoles falleció en el hospital José María Cullen un hombre que había sido atacado a cuchillazos durante la noche del lunes frente al Club Defensores en la manzana 1 del distrito costero de Alto Verde.

La víctima fue identificada como José Luis Leguiza , de 43 años, quien recibió al menos tres heridas de arma blanca : una en el tórax y dos en la zona del dorso derecho, además de un fuerte golpe en la cabeza. Tras el violento episodio, fue asistido de urgencia por una ambulancia del SIES 107 y trasladado al nosocomio, donde permaneció en terapia intensiva en estado crítico.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Leguiza murió este miércoles alrededor de las 9 de la mañana.

Por el hecho, un joven de 21 años fue detenido a tan solo 100 metros del lugar del ataque. En su poder la policía secuestró una cuchilla tipo facón y un rebenque, elementos que habrían sido utilizados en la agresión.

La investigación avanza bajo la carátula de homicidio, a cargo del fiscal de Homicidios Andrés Marchi, del Ministerio Público de la Acusación.

