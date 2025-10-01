Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder El operativo de la PDI terminó con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y un chaleco balístico. Por Juan Trento 1 de octubre 2025 · 11:35hs

En la mañana de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante un amplio operativo en la localidad de Cayastá, que culminó con la detención de un peligroso delincuente apodado “Patito”.

La investigación está vinculada a más de diez causas por amenazas calificadas y lesiones, en las que el detenido aparece como principal sospechoso. Por orden de la fiscal Rosario Haeffeli, los efectivos de la PDI ejecutaron cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la localidad.

Durante los procedimientos, además de la detención de "Patito", quien posee un frondoso prontuario policial, se logró el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un chaleco balístico.