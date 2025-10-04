Este viernes se jugó la fecha 25 de la fase regular en el Torneo Oficial U21 y el resultado más destacado lo provocó Unión, al quitarle el invicto a Banco. Asimismo, Rivadavia Juniors, República del Oeste y Almagro reafirmaron sus apetencias de llegar a las semifinales.
Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco
Se jugó la fecha 25 de la fase regular en el Torneo Oficial U21 y el resultado más destacado lo provocó Unión, al quitarle el invicto a Banco
TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 25
Viernes 3 de octubre
Alma Juniors 64 (Santiago Blainq 24) - Colón (SF) 75 (Ulises Rodríguez 30)
Macabi 46 (Pedro Cogliano 18) - Gimnasia 81 (Juan Montenegro 20)
CUST 63 (Valentino Welschen 14) - Rivadavia Juniors 106 (Andrés Dentesano 17)
Regatas (SF) 64 (Agustín Sorba 19) - Almagro 80 (Gonzalo Lozicki 22)
Banco 50 (Agustín Soria 13) - Unión (SF) 54 (Fabricio Gómez 12)
Regatas Coronda 0 - El Quillá 20
República del Oeste 20 - Santa Rosa 0
TABLA DE POSICIONES DEL OFICIAL
Banco Provincial 23-1; República del Oeste y Rivadavia 21-4; Almagro 18-6; Gimnasia 17-8; Colón (SF) 16-7; Unión (SF) 15-10; Regatas (SF) 10-15; Macabi 9-16; El Quillá 8-16; Alma Juniors 6-19 y CUST 4-21.