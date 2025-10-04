Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Se jugó la fecha 25 de la fase regular en el Torneo Oficial U21 y el resultado más destacado lo provocó Unión, al quitarle el invicto a Banco

4 de octubre 2025 · 08:51hs
Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Este viernes se jugó la fecha 25 de la fase regular en el Torneo Oficial U21 y el resultado más destacado lo provocó Unión, al quitarle el invicto a Banco. Asimismo, Rivadavia Juniors, República del Oeste y Almagro reafirmaron sus apetencias de llegar a las semifinales.

TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 25

Viernes 3 de octubre

Alma Juniors 64 (Santiago Blainq 24) - Colón (SF) 75 (Ulises Rodríguez 30)

Macabi 46 (Pedro Cogliano 18) - Gimnasia 81 (Juan Montenegro 20)

CUST 63 (Valentino Welschen 14) - Rivadavia Juniors 106 (Andrés Dentesano 17)

Regatas (SF) 64 (Agustín Sorba 19) - Almagro 80 (Gonzalo Lozicki 22)

Banco 50 (Agustín Soria 13) - Unión (SF) 54 (Fabricio Gómez 12)

Regatas Coronda 0 - El Quillá 20

República del Oeste 20 - Santa Rosa 0

TABLA DE POSICIONES DEL OFICIAL

Banco Provincial 23-1; República del Oeste y Rivadavia 21-4; Almagro 18-6; Gimnasia 17-8; Colón (SF) 16-7; Unión (SF) 15-10; Regatas (SF) 10-15; Macabi 9-16; El Quillá 8-16; Alma Juniors 6-19 y CUST 4-21.

Oficial Unión Banco
Noticias relacionadas
Ya están definidas las semifinales del Torneo Oficial.

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

festejos de rivadavia, el quilla y regatas (sf) en el oficial u21 de la asb

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

oficial a2: colon supero a macabi y se aleja en la vanguardia

Oficial A2: Colón superó a Macabi y se aleja en la vanguardia

almagro b supero a republica en el inicio de la segunda rueda de la a2 del oficial

Almagro B superó a República en el inicio de la segunda rueda de la A2 del Oficial

Lo último

Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Último Momento
Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Colón ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

Colón ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

Ovación
Colapinto quedó en el puesto 16 en la práctica 3, mejoró y va por la clasificación en Singapur

Colapinto quedó en el puesto 16 en la práctica 3, mejoró y va por la clasificación en Singapur

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Argentina se mide contra Italia en busca del primer puesto de su zona en el Mundial Sub 20

Argentina se mide contra Italia en busca del primer puesto de su zona en el Mundial Sub 20

San Lorenzo visita a Lanús en un cruce directo en la lucha de arriba

San Lorenzo visita a Lanús en un cruce directo en la lucha de arriba

Huracán recibe a Banfield en un duelo clave por estar en los playoffs

Huracán recibe a Banfield en un duelo clave por estar en los playoffs

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario