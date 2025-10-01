Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

El delincuente de 19 años rompió vidrieras y se llevó objetos de dos locales antes de ser atrapado por el Comando Radioeléctrico.

En la madrugada de este miércoles , un delincuente de 19 años protagonizó dos robos en la peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe, tras romper vidrieras de locales comerciales y escapar con objetos sustraídos.

El primer hecho ocurrió en el negocio “Regino Celular” , ubicado en San Martín al 2000 , donde el joven rompió la vidriera y robó un teléfono celular . Acto seguido, caminó una cuadra hacia el sur, hasta San Martín al 1900 , donde atacó el local de indumentaria “Sooplo” , de donde se llevó ropa antes de huir hacia el este.

Las cámaras de videovigilancia registraron ambos robos, lo que permitió que los oficiales del Comando Radioeléctrico fueran enviados a la zona.

Captura del ladrón

Mientras se desarrollaba el segundo robo, los policías recibieron la descripción física y de vestimenta del delincuente. Con esa información desplegaron un patrullaje intensivo y lograron interceptarlo en la esquina de Moreno y Cruz Roja Argentina.

El joven, identificado como L. G. A. de 19 años, se resistió violentamente al accionar policial, pero finalmente fue esposado y trasladado en un patrullero.

Investigación judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I informó de lo ocurrido al fiscal de Flagrancia, Omar De Pedro, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario ordenó que el sospechoso permanezca privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le atribuyan los delitos de robo y atentado y resistencia a la autoridad.

