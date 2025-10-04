Colapinto quedó fuera de la Q1 y largará desde el puesto 18 en Singapur

El argentino Franco Colapinto (Alpine) no anduvo bien en la clasificación del Gran Premio de Singapur y largará desde el puesto 18

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo registrar un buen tiempo en la clasificación del Gran Premio de Singapur de F1 , por lo que largará en la decimoctava posición en la carrera de este domingo.

Colapinto había tenido un buen comienzo con un tiempo de 1:31,002, colándose entre los primeros 10 luego de sus primeros dos intentos de vuelta. Sin embargo, a medida que mejoraron las condiciones de pista los otros pilotos bajaron mucho sus registros, mientras que el argentino cometió algunos errores en su último intento y terminó cayendo varias posiciones.

¡EXCELENTE VUELTA DE COLAPINTO EN LA Q1!





Esta clasificación fue una verdadera pesadilla para Alpine, ya que el compañero de equipo de Colapinto, el francés Pierre Gasly, sufrió problemas en su monoplaza y largará último.

Los otros eliminados en la Q1 fueron Grabiel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine) y Esteban Ocon (Haas).

Este pequeño toque complicó a Colapinto en el cierre de la Q1: el argentino estuvo a nada de superar la primera parte de la clasificación.





Colapinto tendrá que realizar una carrera realmente buena si quiere sumar puntos sus primeros puntos del año, en una temporada que está siendo realmente complicada para el argentino, quien sigue sin encontrar el ritmo en su Alpine.

Pole position para Russell en Singapur

El británico George Russell (Mercedes) sorprendió al conseguir la pole position gracias a su tiempazo de 1:29,158.

En la segunda posición largará el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), quien terminó a solo 182 milésimas del líder, mientras que el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), comenzará en el tercer lugar.

La carrera del GP de Singapur será este domingo a las 9 de la mañana (hora de Argentina).

Así largarán en el GP de Singapur de F1

1- George Russell (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Charles Leclerc (Ferrari)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Oliver Bearman (Haas)

10- Fernando Alonso (Aston Martin)

11- Nico Hulkenberg (Sauber)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Carlos Sainz Jr. (Williams)

14- Liam Lawson (Racing Bulls)

15- Yuki Tsunoda (Red Bull)

16- Gabriel Bortoleto (Sauber)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Esteban Ocon (Haas)

20- Pierre Gasly (Alpine)