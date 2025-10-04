Choque de realidades opuestas entre Sarmiento y Gimnasia (LP) en Junín

Sarmiento y Gimnasia (LP) jugarán, a partir de las 14.30, en el Estadio Eva Perón, en la continuidad de la fecha 11 del Torneo Clausura

Sarmiento y Gimnasia (LP) jugarán este sábado en el Estadio Eva Perón, por la fecha 11 del Torneo Clausura . El encuentro se jugará, desde las 14.30, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de ESPN Premium.

Pese a seguir en la parte de abajo tanto en la tabla anual como en la de promedios, el cuadro de Junín se ilusiona con meterse en playoffs y recibe al Lobo, que atraviesa una crisis institucional y solo ganó uno de sus últimos siete partidos.

Luego de dos triunfos consecutivos en los que no recibió goles ante Aldosivi y Barracas Central, el Verdolaga cayó ante Talleres con un polémico gol de Nahuel Bustos.

De todos modos, estos últimos resultados le alcanzaron para tomar algo de aire en la lucha por la permanencia, logrando alejarse de las complicaciones por tabla anual, aunque no del todo en los promedios, donde tiene un coeficiente de 1,009, apenas superior al 0.731 de San Martín de San Juan, que estaría bajando a la Primera Nacional.

El mal pasar del Tripero no hizo más que acrecentarse tras la goleada por 3 a 0 que le propinó Rosario Central en El Bosque, con un gol de Ángel Di María que siguió hiriendo al Lobo a pesar del pedido de disculpas inmediato.

De esta forma son tres las derrotas consecutivas del equipo de La Plata, que hace cuatro no gana, perdió cinco de los últimos seis, y solamente marcó dos goles a lo largo de todo septiembre. En el medio, hay atraso en el pago de sueldos del plantel profesional y varios empleados del club.

Para colmo, recibió la mala noticia de la lesión de Facundo Di Biasi, que se ausentará unos ocho meses por la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Probables formaciones de Sarmiento y Gimnasia

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Gastón González, Carlos Villalba, Manuel García; Julián Contrera, Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Gimnasia: Luis Ingolotti; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Bautista Merlini, Juan Yangali, Augusto Max, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Norberto Briasco o Alejandro Piedrahita y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Hora: 14.30.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Eva Perón.

TV: ESPN Premium.