Argentina se mide contra Italia en busca del primer puesto de su zona en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina se enfrentará este sábado, desde las 20, ante Italia, en busca del primer puesto en el Grupo D del Mundial Sub 20

4 de octubre 2025 · 08:08hs
Argentina se mide contra Italia en busca del primer puesto de su zona en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina se enfrentará este sábado a Italia, en un partido que definirá el primer puesto en el Grupo D del Mundial Sub 20. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, está programado para las 20 y se podrá ver por DSports y Telefé. El árbitro será el costarricense Keylor Herrera.

La Selección Argentina, que es dirigida por Diego Placente, tuvo un gran arranque en el certamen, ya que debutó con un trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, mientras que este miércoles se aseguró la clasificación a los octavos de final luego de golear 4-1 a Australia.

La gran figura de la Albiceleste en este Mundial Sub 20 es, por ahora, el delantero Alejo Sarco, quien ya hizo tres goles (dos a Cuba y uno a Australia) y es el máximo goleador de la competencia junto con el estadounidense Benjamín Cremaschi.

Además, el chubutense Ian Subiadre, jugador de River Plate, lleva dos tantos en la cita mundialista. De cara a este partido, y con la certeza de ya estar en la siguiente fase, Placente guardaría a algunas de sus figuras.

Italia, por su parte, debutó en el torneo con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Australia, mientras que en la segunda fecha tuvo una muy pobre actuación e igualó 2-2 con Cuba, en un partido que comenzó con una muy buena ventaja de 2-0, pero que finalmente la terminó desaprovechando.

A la Selección Argentina le alcanzará con un empate para quedarse con la primera posición, lo que la dejaría bien posicionada de cara a los octavos de final, instancia que la disputan todos los primeros y segundos, además de los cuatro mejores terceros.

Argentina quiere volver a ser protagonista en un Mundial Sub 20, competencia en la que es la máxima ganadora pero en la que lleva 18 años sin levantar el trofeo ni meterse en las semifinales.

Probables formaciones de Argentina e Italia

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

Horario: 20.

Árbitro: Keylor Herrera.

Estadio: Elías Figueroa Brander.

TV: Teleféy DSports.

