Atletismo: Leonel Carrizo busca refrendar sus condiciones

"Este asunto de la cuarentena en los primeros meses fue bastante complicado, porque al estar encerrado, creo que fue algo más de dos meses, fue duro ya que uno no sabía nada y reinaba la incertidumbre. Uno no sabía cuál era el objetivo, para que estaba entrenando, uno intenta motivarse día a día, pero cuando no sabes para que, cuesta mucho" expresó el santafesino Leonel Carrizo a UNO Santa Fe.

Atletismo2.jpg Carrizo viene de lograr 11.23 con viento de 1.7 en contra en el Torneo Regreso 1 desarrollado recientemente en la pista del Card de Santa Fe. UNO Santa Fe

El atleta especialista en 100m, 200m y relevos comentó que "de alguna manera lo sobrellevamos, trabajaba un poco en mi casa, me ponía como meta entrenar para la competencia que sea para cuando se reanude todo, por ejemplo, el Nacional de Mayores que con seguridad se va a correr, y entonces entrené armando alguna mancuerna, algunas pesas, algunos saltos, con colchoneta, y con lo que tenía en mi casa".

El representante de Velocidad y Resistencia se refirió a como fue la vuelta a la pista, y dijo que "el regreso fue muy bueno, porque hicimos una etapa de transición, después de estar encerrado en mi casa, comenzamos a hacer algo en la calle. Nos fueron adaptando un poco para poder volver a la pista medianamente bien, y después no tener lesiones. Fue buena, digamos que estuvimos mucho mejor de lo que pensábamos".

En relación al Torneo Regreso 1 disputado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo sostuvo que "fue un torneo amistoso, estuvo bueno, si bien las condiciones no fueron las mejores y las esperadas, porque todos los días el clima estuvo bien, antes y después, ese día justo llovió, se pasó para la tarde, y la pista no estaba muy bien, y con pista en contra. Fue la segunda carrera del año, pero con algunos detalles que todavía nos falta mejorar. La marca fue buena, pero uno siempre espera un poco más, el viento no sé cuánto estaba, pero me sirvió para entrar en ritmo".

Atletismo3.jpg El atleta se prepara para competir en el Torneo Provincial y en el Campeonato Nacional a concretarse en diciembre próximo. UNO Santa Fe

Más expresiones

El exrepresentante de la UNL explicó que "el año para mí se abrió en un torneo en Rosario, también había sido amistoso, con una marca parecida a la que hice en Santa Fe los otros días. Vengo de dos o tres años de padecer algunas lesiones, el último mejor año que tuve fue en 2016, en el que salí campeón U23 y me permitió ir al Sudamericano. Anteriormente, en 2013, fui al Mundial de Menores en Ucrania. Pero como te digo, ya hace dos o tres años que las lesiones me vienen pasando factura, pero este año estoy muy bien y espero poder continuar de esta manera".

El velocista santafesino destacó que "este año tenía previsto participar en el Torneo Nacional, que era clasificatorio para el Sudamericano, aunque las marcas no eran tan sencillas, uno por ahí tenía otro panorama en la cabeza, y como siempre hay que adaptarse a la realidad. El próximo Sudamericano de Mayores es el año que viene acá en nuestro país, apuntaremos a eso, y seguir entrenando duro. Ahora a nivel local voy a correr 200m el sábado 28 en Santa Fe, si bien no es mi especialidad lo voy a hacer igual, y a la semana siguiente es el Provincial. A mediados de diciembre es el Campeonato Nacional que se hará en Rosario".

"Mi especialidad son los 100m y posta 4x100, pero también hago a veces 200m. Acá en el Card estamos trabajando bien, cumpliendo con los protocolos, intercalamos mucho trabajo de pesas con entrenamiento de pista, algunos días de velocidad larga y otros de velocidad corta, algunos de circuito y otros de pasada más larga y más corta, algunos saltos, algunos lanzamientos, no te aburrís porque es bastante variado. Son duros los entrenamientos, sobre todo porque mi horario disponible es a la siesta porque a la mañana trabajo, y en esta época el calor juega su papel, pero bueno es algo que me gusta, y trato de hacerlo con responsabilidad", finalizó señalando Leonel Carrizo a UNO Santa Fe, en un break de su entrenamiento en el Card.