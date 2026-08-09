Liga Santafesina: Se disputó parcialmente la última fecha del ascenso

Tal como estaba previsto se disputó parcialmente la última fecha del Torneo Apertura de Primera B que organiza la Liga Santaafesina de Fútbol que y había registrado como campeón a Santa Fe FC. Con los nueve cotejos disputados, se definieron los diez equipos que irán a la Zona Campeonato del Clausura más los diez que irán a la Zona Repechaje: Loyola el martes recibe a El Pozo en el postergado de la jornada, dónde sólo podrían modificarse el puesto 12 y 13. Agua le empató a El Cadi en lo que quedaba del juego postergado el viernes pasado.