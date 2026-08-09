Tal como estaba previsto se disputó parcialmente la última fecha del Torneo Apertura de Primera B que organiza la Liga Santaafesina de Fútbol que y había registrado como campeón a Santa Fe FC. Con los nueve cotejos disputados, se definieron los diez equipos que irán a la Zona Campeonato del Clausura más los diez que irán a la Zona Repechaje: Loyola el martes recibe a El Pozo en el postergado de la jornada, dónde sólo podrían modificarse el puesto 12 y 13. Agua le empató a El Cadi en lo que quedaba del juego postergado el viernes pasado.
Liga Santafesina: Se disputó parcialmente la última fecha del ascenso
La acción en la Primera B de Liga Santafesina se reanudó con las victorias San Cristóbal, Pucará y Defensores de Alto Verde, mientras que el campeón Santa Fe FC igualó con Banco Provincial.
Por Ovación
-Resultados fecha 19 Primera B:
Floresta 2 (Cristian Sánchez y Marcos Contestabile) – Don Salvador 2 (Marcelo Casco y Ángel Alcaraz)
Defensores de Peñaloza 0 – Atenas 4 (Milton Villalba, Gonzalo Torres x2 y Maximiliano Sánchez)
Los Juveniles 1 (Ezequiel Ledesma) – Vecinal Gálvez 0
Banco Provincial 0 – Santa Fe 0
Atlético Arroyo Leyes 0 – San Cristóbal 2 (Alan Ruiz y Franco Jominy)
Los Piratitas 1 (Kevin Sandoval) – Pucará 3 (Ignacio Mottura, Nahuel Cantero y Agustín Farías)
Defensores de Alto Verde 3 (Francisco Ávila, Nicolás López y Jeremías Oyeras) – Belgrano 0
Los Canarios 3 (Fabricio Ibarra, Adrián Ornetti y Leonardo Medina) – Nuevo Horizonte 2 (Brian Pereyra y Kevin Balquinta)
Deportivo Agua 1 (Fernando Fanjul) – El Cadi 1 (Axel Sales Rubio)
-Posiciones: Santa Fe FC 49; Banco Provincial 43, Los Canarios 42, Nuevo Horizonte 40, Pucará 39, San Cristóbal 37, Defensores de Alto Verde 31, El Cadi de Rincón 30, Atenas y Belgrano 29, El Pozo 25, Vecinal Gálvez 23, Loyola 21, Los Piratitas 19, Don Salvador 17, Los Juveniles 16, Deportivo Agua 13, Floresta 11, Peñaloza 4 y Atlético Arroyo Leyes 3.
-Pendiente:
Martes 11 de agosto
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Loyola – CCyD El Pozo
Árbitro: Facundo Benelli