Ignacio Malcorra: "Siempre quise volver a Unión, estoy muy feliz"

El zurdo volvió a vestir oficialmente la camiseta del Tatengue después de una década y celebró en redes sociales el triunfo ante Lanús. “Al fin se pudo dar”, expresó el mediocampista, uno de los futbolistas de mayor jerarquía del plantel.

Ignacio Malcorra volvió a ser jugador de Unión después de diez años y su regreso tuvo el mejor cierre posible: fue titular y el Tatengue derrotó 2-1 a Lanús por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El mediocampista zurdo, que regresó al club en la parte final de su carrera, ya había tenido minutos en la derrota frente a Gimnasia de Mendoza, pero ante el Granate volvió a comenzar desde el arranque y completó 69 minutos.

Malcorra, en las últimas horas, utilizó sus redes sociales para expresar toda la emoción por volver a defender la camiseta que tanto quería volver a vestir.

“Muy feliz de volver después de muchos años al club que quiero mucho y siempre quise volver. Al fin se pudo dar. Vamos TATEEE ”, escribió.

Ignacio Malcorra, y un regreso que se hizo esperar en Unión

El regreso de Malcorra tuvo una particularidad: no pudo debutar en la primera fecha ante Platense, ya que Unión se encontraba inhibido y el futbolista no estaba habilitado para jugar.

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Una vez solucionada esa situación, el zurdo pudo volver a tener su reestreno con la camiseta rojiblanca. Fue ante Gimnasia de Mendoza, en un partido en el que disputó 80 minutos, y luego volvió a ser titular frente a Lanús.

Así, en sus dos primeras presentaciones oficiales desde su regreso, Malcorra acumuló 149 minutos y dejó en claro que Leonardo Madelón pretende darle rápidamente protagonismo dentro del equipo.

Diez años después, vuelve un referente

Malcorra había dejado Unión en 2016 después de transformarse en uno de los futbolistas destacados de aquella etapa. Su recorrido posterior incluyó pasos por distintos clubes y experiencias internacionales que potenciaron su jerarquía.

Ahora, con una extensa trayectoria detrás, decidió regresar al lugar donde dejó una huella importante.

Su vuelta representa además una cuota de experiencia y calidad para un plantel que busca consolidarse en el Torneo Clausura. Madelón cuenta con el zurdo como una alternativa de jerarquía para la generación de juego y la pelota parada.

Dos partidos para volver a sentirse jugador de Unión

Los números de sus primeros encuentros reflejan la rápida adaptación del mediocampista.

-Gimnasia de Mendoza: 80 minutos.

-Lanús: 69 minutos.

-Total: 149 minutos.

-Titular: 2 partidos.

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Más allá de las estadísticas, Malcorra volvió a encontrarse con una camiseta que llevaba años queriendo vestir nuevamente. Su mensaje en redes dejó en claro que el regreso tenía un componente emocional muy fuerte, algo que ahora buscará trasladar dentro de la cancha durante la parte final de su carrera.

Y después de diez años, el deseo finalmente se hizo realidad: Malcorra volvió a ser jugador de Unión y ya empezó a escribir el último capítulo de su historia con el Tatengue.