Torneo Clausura: todos los partidos que se jugarán este domingo

La cuarta fecha del campeonato tendrá cuatro encuentros durante la jornada dominical. San Lorenzo-Huracán será el plato fuerte, mientras que Barracas Central buscará sostener su puntaje ideal ante Gimnasia. Racing visitará a Argentinos y Defensa recibirá a Newell’s.

El Torneo Clausura de la Liga Profesional continuará este domingo con cuatro partidos correspondientes a la cuarta fecha. La jornada tendrá como principal atractivo una nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán, aunque también habrá duelos importantes por la pelea en las distintas zonas.

Además, Barracas Central , uno de los equipos que ganó sus tres partidos, visitará a Gimnasia de La Plata; Defensa y Justicia recibirá a Newell’s en Florencio Varela, mientras que Racing buscará recuperarse ante el líder Argentinos Juniors.

San Lorenzo y Huracán vuelven a verse las caras

El partido más esperado del domingo será el clásico entre San Lorenzo y Huracán, que se jugará desde las 15 en el estadio Pedro Bidegain.

El Ciclón llega golpeado después de la derrota ante Central Córdoba y apenas suma tres puntos en sus primeras tres presentaciones. El equipo dirigido por Néstor Gorosito necesita recuperarse ante su clásico rival para comenzar a enderezar su campaña.

Huracán, en tanto, acumula cuatro unidades. Después de comenzar el campeonato con un triunfo frente a Banfield, perdió ante Independiente Rivadavia y empató con Atlético Tucumán.

El Globo también buscará cortar una racha negativa ante San Lorenzo, ya que el Ciclón no logra vencerlo desde finales de 2022. Desde entonces se registraron dos triunfos de Huracán y cinco empates.

San Lorenzo: Orlando Gill; Alejo Córdoba, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli, Matías Reali o Nicolás Blanco; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Óscar Cortés, Juan Bisanz y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 15.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Pedro Bidegain.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Gimnasia quiere frenar al líder Barracas Central

Desde las 17.45, Gimnasia de La Plata recibirá a Barracas Central en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El Lobo viene en crecimiento después de conseguir dos victorias consecutivas. Primero derrotó a River en El Bosque y luego venció 2-1 a Aldosivi en Mar del Plata, por lo que buscará prolongar su buen momento ante uno de los grandes protagonistas del Clausura.

Barracas Central, por su parte, llega con puntaje ideal. El Guapo ganó los tres partidos que disputó y es uno de los líderes de la Zona B. Su campaña incluye triunfos ante River, Aldosivi y Deportivo Riestra.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Hora: 17.45.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

TV: TNT Sports Premium.

Defensa y Justicia recibe a Newell’s

También a las 17.45, Defensa y Justicia será local de Newell’s en el estadio Norberto Tomaghello.

Ambos equipos suman cuatro puntos y buscarán una victoria que les permita acercarse a los primeros lugares de la Zona A.

El Halcón llega después de sufrir una dura derrota por 3-0 frente a Estudiantes, por lo que intentará recuperar su fortaleza en Florencio Varela.

Newell’s, en tanto, comenzó el campeonato con un triunfo ante Talleres, luego perdió frente a Independiente y viene de empatar 2-2 con Boca.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Lucas Souto, Samuel Lucero, Damián Fernández, Máximo Rodríguez; Santiago Sosa, César Pérez; Juan Gutiérrez, David Barbona, Agustín Hausch; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Newell’s: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti, Jerónimo Russo; David Sotelo o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Thomas Ríos. DT: Frank Darío Kudelka.

Hora: 17.45.

Árbitro: Álvaro Carranza.

VAR: José Carreras.

Estadio: Norberto Tomaghello.

TV: ESPN Premium.

Racing busca recuperarse frente al invicto Argentinos

La jornada se cerrará desde las 20.15 con el encuentro entre Argentinos Juniors y Racing en el estadio Diego Armando Maradona.

La Academia llega necesitada después de la dura derrota 3-1 ante Tigre como local. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda suma cuatro puntos y necesita volver al triunfo para meterse nuevamente en los puestos de clasificación.

Enfrente tendrá a un Argentinos que atraviesa un presente completamente diferente. El Bicho ganó sus tres partidos y es uno de los equipos que mantiene puntaje perfecto en el campeonato. Además, suma 38 puntos en la tabla anual y pelea por el título de Campeón de Liga.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Franco Vázquez, Francisco Álvarez, Kevin Coronel; Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez, Gabriel Florentín; Tomás Molina, Gastón Verón y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Racing: Facundo Cambeses; Ignacio Rodríguez, Marcos Rojo, Marco Di Césare, Ezequiel Cannavo; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza; Duván Vergara, Matko Miljevic, Santiago Solari; Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Hora: 20.15.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Diego Ceballos.

Estadio: Diego Armando Maradona.

TV: ESPN Premium.