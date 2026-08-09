Este sábado, segunda fecha del segundo certamen del año tuvo continuidad con las tiras, U19 y el Torneo Desarrollo, que organiza la Asociación Santafesina de Básquet. Un repaso por todos los partidos.
Todos los resultados de Inferiores, U19 y Desarrollo
La Asociación Santafesina de Básquet disputó este sábado la segunda fecha del segundo certamen del año, con actividad en Inferiores, U19 y las categorías Desarrollo.
Por Ovación
DIVISIONES INFERIORES - SÁBADO 8 DE AGOSTO
CATEGORÍA INFANTILES - FECHA 2
Regatas (SF) 94 - Argentino (SC) B 7
Banco B 81 - Rivadavia 50
Santa Rosa 17 - Centenario 9 (PC, resto amistoso)
Alumni 105 - El Quillá 31
Colón (SJ) 73 - CUST A 52
Argentino (SC) A 49 - Regatas Coronda 77
CATEGORÍA CADETES - FECHA 2
Alma Juniors 94 - Macabi 36
Kimberley 46 - Unión B 61
Gimnasia 85 - CUST B 30
Banco B 33 - Rivadavia 99
Santa Rosa 66 - Centenario 77
Argentino (SC) 86 - Regatas Coronda 33
CATEGORÍA JUVENILES - FECHA 2
Alma Juniors 132 - Macabi 37
Kimberley 40 - Colón (SF) 84
Santa Rosa 52 - Centenario 64
Sanjustino 67 - Almagro 74
CATEGORÍA U19 - FECHA 2
República del Oeste 68 - Regatas Coronda 48
Santa Rosa 83 - Centenario 60
Gimnasia 68 - Rivadavia 77
Regatas (SF) 70 - Colón (SF) 55
CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 2
INFANTILES
Alma Juniors 20 - Regatas (SF) 33
Alianza (ST) 63 - Atlético Franck 31
CADETES
Colón (SF) 45 - Atlético Arroyo Leyes 79
Alianza (ST) 30 - Atlético Franck 69
JUVENILES
Alianza (ST) 54 - Atlético Franck 50