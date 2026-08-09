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Todos los resultados de Inferiores, U19 y Desarrollo

La Asociación Santafesina de Básquet disputó este sábado la segunda fecha del segundo certamen del año, con actividad en Inferiores, U19 y las categorías Desarrollo.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 10:52hs
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Todos los resultados de Inferiores, U19 y Desarrollo

Prensa Gimnasia y Esgrima

Este sábado, segunda fecha del segundo certamen del año tuvo continuidad con las tiras, U19 y el Torneo Desarrollo, que organiza la Asociación Santafesina de Básquet. Un repaso por todos los partidos.

DIVISIONES INFERIORES - SÁBADO 8 DE AGOSTO

CATEGORÍA INFANTILES - FECHA 2

Regatas (SF) 94 - Argentino (SC) B 7

Banco B 81 - Rivadavia 50

Santa Rosa 17 - Centenario 9 (PC, resto amistoso)

Alumni 105 - El Quillá 31

Colón (SJ) 73 - CUST A 52

Argentino (SC) A 49 - Regatas Coronda 77

CATEGORÍA CADETES - FECHA 2

Alma Juniors 94 - Macabi 36

Kimberley 46 - Unión B 61

Gimnasia 85 - CUST B 30

Banco B 33 - Rivadavia 99

Santa Rosa 66 - Centenario 77

Argentino (SC) 86 - Regatas Coronda 33

CATEGORÍA JUVENILES - FECHA 2

Alma Juniors 132 - Macabi 37

Kimberley 40 - Colón (SF) 84

Santa Rosa 52 - Centenario 64

Sanjustino 67 - Almagro 74

CATEGORÍA U19 - FECHA 2

República del Oeste 68 - Regatas Coronda 48

Santa Rosa 83 - Centenario 60

Gimnasia 68 - Rivadavia 77

Regatas (SF) 70 - Colón (SF) 55

CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 2

INFANTILES

Alma Juniors 20 - Regatas (SF) 33

Alianza (ST) 63 - Atlético Franck 31

CADETES

Colón (SF) 45 - Atlético Arroyo Leyes 79

Alianza (ST) 30 - Atlético Franck 69

JUVENILES

Alianza (ST) 54 - Atlético Franck 50

inferiores U19 Desarrollo
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