Banco Provincial se hizo fuerte en Cabaña Leiva y venció a La Salle Jobson

Por la 3° fecha del Torneo Oficial de damas, se registraron los triunfos de Banco Provincial, El Quillá y Santa Fe Rugby. En el ascenso, Alma Juniors metió once goles y es el puntero.

Banco Provincial se impuso ante un duro rival como La Salle y en condición de visitante.

Por la Zona Campeonato, Banco no perdonó y derrotó 5-2 a La Salle. Ya en la etapa inicial, las Kresteras ganaban 3-0 gracias a los goles de Ruth Fuchs (2) y Celina Basilio. Camila Fabro descontó para las locales. Candela Petruzzo estiró la diferencia para la visita y Juliana Bravo marcó el segundo del “colegial”. Morena García Rossi selló el triunfo desde un córner corto.

El Quillá impuso condiciones y, pese a no mostrarse efectivo, goleó 5-0 a Colón de San Justo. Sol Alarcón, Delfina Cuscueta, Julia Ponzo (2) y Martina Borgo fueron las artilleras de las Tiburonas. CRAI madrugó a Uni gracias a Victoria Bertone y luego manejó el trámite del partido.

En barrio Las Delicias, Santa Fe Rugby superó a Universitario de Santa Fe. gentileza prensa ASH (Misael Branner)

Si bien las “gitanas” dominaron las acciones, no lograron trasladar esa superioridad al marcador y debieron esperar hasta el cierre del tercer parcial para ampliar la diferencia, esta vez por intermedio de Flor Villar. Sobre el final, Cielo Gallo descontó para las “cuervas” y le puso algo de suspenso al cierre, aunque CRAI terminó asegurando la victoria.

Las Tiburonas golearon a Colón de San Justo y es uno de los punteros del Oficial. gentileza prensa ASH (Misael Branner)

SFRC capitalizó sus córners cortos en la etapa inicial para sacar diferencia sobre El Quillá Amarillo, a través de Pilar Benavides y Lola Iturraspe. Luego del descanso largo, Delfina Peliquero descontó para las Tiburonas por la misma vía. Sin embargo, Benavides volvió a aparecer sobre el inicio del último período para poner cifras definitivas al 3-1.

En el segundo estamento del Oficial

En el Ascenso, la nota la dio Atlético Franck, que fue práctico y contundente ante CRAR en Rafaela. El “verde” tuvo más chances, pero Dana Heinzen se hizo gigante bajo los tres palos para sostener el cero en su arco. Abril Rosatti fue desequilibrante en ofensiva para el “rojo”, con un desborde que terminó empujando a Bernardita Schmidt en el primer parcial. Fue la propia Rosatti quien amplió la diferencia con un tiro al segundo palo en el último cuarto para el 2-0 final.

Colón tuvo su bautismo triunfal en el certamen al imponerse 4-2 sobre CRAI Blanco en cancha de Banco. Las “razas” aprovecharon sus oportunidades y supieron golpear en los momentos justos ante un rival que corrió de atrás durante todo el partido. Las dirigidas por Stefania Pic encontraron en el córner corto la principal vía para construir la victoria. Por esa vía llegaron tres de sus cuatro tantos. Ariana Gauna abrió la cuenta para las “rojinegras”. CRAI Blanco reaccionó y alcanzó la igualdad en el segundo cuarto, cuando Mili Cimadevilla convirtió de penal. Sin embargo, las “razas” volvieron a adelantarse antes del descanso, cuando Mayra Figueroa aprovechó otra pena máxima para establecer el 2-1.

Las Gitanas no se dieron por vencidas y encontraron nuevamente la paridad a través de Eugenia Veglia. El partido quedó abierto, pero Colón fue más efectivo en el tramo decisivo. Damaris Gutiérrez, mediante un córner corto, volvió a poner arriba a las “rojinegras”. Cuando CRAI buscaba desesperadamente el empate, Serena Zapata protagonizó una enorme arremetida individual para sentenciar el 4-2 definitivo.

Alma Juniors y Argentino SC vencieron con amplitud a El Quillá Blanco y SFRC “C”, por 5-0 y 11-1, respectivamente. En el “decano”, Jorgelina Leturia y Martina Ferrero marcaron dos goles cada una. En las Lobas, Camila Soldavini fue la gran figura con un triplete, mientras que Leo Simoneit, Sarina Simoneit y Paulina Olsen también hicieron dos goles cada una.

-Resultados Zona Campeonato 3° fecha:

El Quillá 5- Colón SJ 0

La Salle Jobson 2- Banco Provincial 5

Santa Fe Rugby 3- El Quillá Amarillo 1

CRAI 2- Universitario 1

-Posiciones: El Quillá y CRAI 9; Banco Provincial 6; Santa Fe Rugby, La Salle Jobson y El Quillá Amarillo 3; Universitario y Colón de San Justo 0

-Próxima fecha: Colón SJ con Universitario, El Quillá Amarillo con CRAI, Banco Provincial con Santa Fe Rugby y El Quillá con La Salle Jobson.

-Resultados Zona Ascenso 3° fecha:

Alma Juniors 11- El Quillá Blanco 1

Argentino SC 5- Santa Fe RC 0

CRAR 0- Atlético Franck 2

Santa Fe RC B 3- Unión 1

Colón SFe 4- CRAI Blanco 2

-Posiciones: Alma Juniors 9; Argentino SC, CRAI Blanco y SFRC B 6; Colón 5; Atlético Franck 4; CRAR 3; Unión 1, SFRC C y El Quillá Blanco 0.

-Próxima fecha: El Quillá Blanco con Unión, Atlético Franck con CRAI Blanco, Santa Fe RC C con Colón, Alma Juniors con Santa Fe RC B y Argentino de San Carlos con CRAR de Rafaela.