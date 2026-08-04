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Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

La convocatoria estará abierta hasta el 7 de agosto y está destinada a chicos de entre 10 y 15 años de Argentina y otros países. El certamen busca fomentar la escritura, el diálogo intergeneracional y la creatividad a través de relatos inspirados en mitos, leyendas e historias regionales.

4 de agosto 2026 · 11:17hs
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Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

La sexta edición del concurso nacional de escritura "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" ya abrió su convocatoria para niños y adolescentes de entre 10 y 15 años de todo el país y también del exterior. La inscripción permanecerá habilitada hasta el 7 de agosto de 2026, con el objetivo de seguir promoviendo la creatividad, la lectura y la escritura como herramientas para el desarrollo personal y comunitario.

La propuesta invita a los participantes a escribir relatos que permitan reflexionar sobre problemáticas actuales a partir de mitos, leyendas y héroes regionales, promoviendo además el intercambio de experiencias entre distintas generaciones.

Un concurso que trasciende las aulas

Desde la organización destacaron que Alumnit@s se convirtió en un espacio de diálogo que comienza en las escuelas, continúa en las familias y se proyecta hacia la comunidad. La iniciativa busca fortalecer el hábito de la escritura y recuperar historias que forman parte de la identidad cultural de cada región.

Uno de los aspectos distintivos del certamen es que también invita a participar a los abuelos y abuelas, fomentando el intercambio intergeneracional y enriqueciendo los relatos con diferentes miradas y experiencias de vida.

De los cuentos a la televisión

El crecimiento del proyecto quedó reflejado en los últimos años. Los escritos ganadores de la primera edición dieron origen a cortometrajes animados que fueron emitidos por televisión y plataformas digitales, mientras que en 2024 el programa recibió el Premio Martín Fierro de APTRA en la categoría Mejor Programa Juvenil.

En la edición 2025 también participaron niños de Colombia, quienes viajaron a Argentina para la ceremonia de premiación, consolidando el carácter internacional del concurso y fortaleciendo el intercambio cultural entre distintos países.

Una iniciativa con respaldo institucional

La sexta edición cuenta con la Declaración de Interés de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y el acompañamiento de numerosas provincias. Además, el proyecto recibió reconocimientos como el Premio BACA y el programa de Mecenazgo, consolidándose como una propuesta educativa y cultural independiente y sin fines de lucro.

Entre las personalidades que integraron el jurado en distintas ediciones aparecen figuras como María Kodama, Luz Cipriota, Diego Topa, Marcela Kloosterboer, Roberto "Pato" Abbondanzieri y Guillermo Barros Schelotto, entre otros.

Cómo participar

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de agosto de 2026 y está destinada a chicos y chicas de entre 10 y 15 años. La organización informó que toda la información sobre las bases, inscripción y novedades del certamen se encuentra disponible en los sitios oficiales del proyecto.

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