Colón mira de reojo a sus competidores: qué partidos pueden mover la tabla de la Zona A

El Sabalero es cuarto en la Zona A, a siete puntos del líder Ferro y a dos de Deportivo Morón. Mientras Colón se prepara para recibir a San Telmo, varios de sus rivales directos salen a la cancha este domingo.

La fecha 24 de la Primera Nacional ofrece una jornada clave para Colón , que tendrá que esperar hasta las 15.30 para hacer su presentación ante San Telmo en el estadio Brigadier López. Antes de ese encuentro, el Sabalero seguirá con atención lo que suceda con los equipos que también pelean por los primeros puestos de la Zona A.

El triunfo de Almirante Brown sobre Ciudad de Bolívar , por 2-0, modificó parcialmente el panorama y permitió que el conjunto de Isidro Casanova alcanzara los 38 puntos, superando a Colón, que ahora aparece cuarto con 36 unidades, aunque el Sabalero todavía debe jugar su partido correspondiente a esta fecha.

Por encima se encuentran Ferro, con 43 puntos, y Deportivo Morón, con 38, mientras que el conjunto santafesino tiene la posibilidad de recuperar terreno cuando reciba a San Telmo.

Ferro defiende la punta ante Los Andes

El líder de la Zona A tendrá una dura visita a Los Andes, este domingo desde las 14.30, en el estadio Eduardo Gallardón.

Ferro llega después de sufrir dos derrotas consecutivas. La última fue especialmente dura, ya que cayó 3-1 ante Godoy Cruz en Caballito, aunque todavía conserva una ventaja importante en lo más alto de la tabla.

El conjunto de Caballito suma 43 puntos y buscará volver al triunfo para evitar que sus perseguidores se acerquen. Enfrente tendrá a un Los Andes que también necesita sumar para mantenerse en la pelea.

El Milrayitas tiene 33 unidades y ocupa el octavo lugar, por lo que intentará aprovechar la localía para dar un golpe ante el puntero.

El encuentro será arbitrado por Maximiliano Macheroni y contará con público visitante.

Morón busca recuperarse ante el último

Deportivo Morón, uno de los principales rivales de Colón en la lucha por los primeros lugares, será local de Acassuso desde las 15.

El Gallo llega golpeado luego de perder 2-0 ante Chaco For Ever y necesita reaccionar para sostenerse como escolta de Ferro.

Con 38 puntos, Morón tiene actualmente dos unidades más que Colón, aunque cuenta con un partido pendiente. Por eso, cualquier tropiezo podría permitirle al Sabalero acortar distancias si consigue vencer a San Telmo.

Acassuso, en tanto, llega como último de la Zona A y buscará dar el golpe en el Nuevo Francisco Urbano. El árbitro será Lucas Cavallero.

Godoy Cruz quiere seguir subiendo

Otro equipo que Colón deberá mirar con atención es Godoy Cruz. El conjunto mendocino viene en plena recuperación y recibirá este domingo a Chaco For Ever, desde las 16.30, en el estadio Feliciano Gambarte.

El Tomba atraviesa una gran actualidad: acumula tres victorias consecutivas y viene de derrotar nada menos que a Ferro por 3-1 en Caballito.

Con esa racha, Godoy Cruz se metió de lleno en la pelea y buscará sumar nuevamente de a tres para continuar acercándose a los puestos de privilegio.

El partido tendrá como árbitro a Fabrizio Llobet.

La tabla que Colón mira antes de salir a jugar

La situación en la parte alta de la Zona A tiene a Ferro como líder con 43 puntos. Morón y Almirante Brown alcanzaron los 38, mientras que Colón llega a su partido con 36 unidades.

Por eso, el resultado ante San Telmo será determinante para el equipo que ahora conduce Iván Delfino, que hará su estreno en su regreso al banco rojinegro.

El Sabalero sabe que sus rivales ya comenzaron a jugar sus cartas. Ferro intentará sostener la ventaja, Morón defender el segundo puesto y Godoy Cruz seguir escalando, mientras Colón tendrá la obligación de aprovechar su localía para volver a meterse entre los protagonistas de la pelea por el ascenso.

Así está la parte alta de la Zona A

Ferro: 43 puntos.

43 puntos. Deportivo Morón: 38 puntos, con un partido pendiente.

38 puntos, con un partido pendiente. Almirante Brown: 38 puntos.

38 puntos. Colón: 36 puntos.

36 puntos. Godoy Cruz: en plena remontada y acercándose a la pelea.

en plena remontada y acercándose a la pelea. Ciudad de Bolívar: 34 puntos.

34 puntos. Los Andes: 33 puntos.

El domingo, entonces, tendrá una doble importancia para Colón: primero deberá mirar qué hacen sus perseguidores y, desde las 15.30, tendrá que hacer su parte ante San Telmo en el Brigadier López.