Australia e Italia comenzaron ganando en el Mundial de Francia

Festejo italiano en Saint Étienne

Italia aseguró una victoria de 52-8 con punto bonus frente a Namibia por el Grupo A en el Stade Geoffroy-Guichard en Saint-Étienne. El octavo Lorenzo Cannone anotó el primero de sus siete tries después de que el hooker namibio Torsten van Jaarsveld recibió una tarjeta amarilla. El apertura Paolo Garbisi también se acercó y un penal del lateral Tommaso Allan le dio a Italia una ventaja de 17-8 al cabo del primer tiempo, con Gerswin Mouton descontando para Namibia.

Italia.jpg Italia fue superior y derrotó a Namibia por 52 a 8 en Saint-Étienne. World Rugby

Italia dominó el marcador en el segundo tiempo con tries del segunda línea Dino Lamb, el ala Ange Capuozzo, el hooker Hame Faiva, el segunda línea Manuel Zuliani y el centro Paolo Odogwu."Fue extremadamente importante para este joven equipo tener intentos de anotación tanto delanteros como traseros", dijo Cannone, elegido el mejor jugador del partido. El tercera línea manifestó que "ganar fue muy importante. Era la mejor manera de ganar algo de confianza".

Irlanda fue contundente con Rumania

Irlanda comenzó su participación en la Copa del Mundo con una convincente paliza por 82 a 8 sobre Rumania en Burdeos, con los 24 puntos del capitán Johnny Sexton, incluidos dos ensayos, que lo ayudaron a convertirse en el máximo anotador de puntos de la Copa Mundial de Rugby de todos los tiempos de Irlanda.

Rumania logró abrir el marcador en el tercer minuto después de que Hinckley Vaovasa recogió una patada irlandesa para enviar a Gabriel Rupanu a la esquina, pero Irlanda respondió casi de inmediato con el primero de cinco intentos de la primera mitad dos minutos después a través de Jamison Gibson-Park.Hugo Keenan, Tadhg Beirne, Bundee Aki y Sexton también cruzaron la línea en la primera mitad para Irlanda.

Irlanda.jpg Irlanda arrancó a paso firme y goleó a Rumania por 82 a 8 en Bordeaux World Rugby

Irlanda dominó el marcador en la segunda mitad con otros siete intentos cortesía de Rob Herring, el jugador del partido Peter O'Mahony (2), Sexton, quien se fue en el minuto 65 ante el aplauso entusiasta de la multitud en su mayoría irlandesa, Joe McCarthy, Aki y Beirne.

* Panorama Mundial de Francia 2023

* Viernes 8 de septiembre:

Francia 27- Nueva Zelanda 13

* Sábado 9 de septiembre:

Italia 52- Namibia 8 (Grupo A)Irlanda 82- Rumania 8 (Grupo B)Australia 35- Georgia 15 (Grupo C)

* Domingo 10 de septiembre

8- Japón vs. Chile (Grupo D)12.45- Sudáfrica vs. Escocia (Grupo B)16- Gales vs. Fiji (Grupo C)