Se trata de Lucas Luciano Trejo de 27 años. El veredicto fue comunicado esta tarde y en los próximos días deberá realizarse la audiencia de cesura en la que se determinará el monto de la pena.

Un jurado popular declaró culpable a un hombre por la tentativa de femicidio de su expareja en Alto Verde

En el marco de un juicio por jurados realizado en la ciudad de Santa Fe, Lucas Luciano Trejo, de 27 años, fue declarado culpable por la tentativa de femicidio de su expareja y por haber intentado matar a un familiar de ella.

Luego de deliberar durante más de dos horas, el jurado popular tomó la decisión por unanimidad y la comunicó en la audiencia de lectura de veredicto.

Las fiscales Luciana Escobar Cello y Ana Laura Gioria representaron al MPA en el debate y solicitaron 26 años de prisión para Trejo. En tal sentido, está previsto que en los próximos días se realice la audiencia de cesura en la cual las partes deberán aportar pruebas y el juez Leandro Lazzarini determinar el monto de la pena.

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Golpes, puñaladas y disparos en Alto Verde

Escobar Cello y Gioria indicaron que “el condenado cometió los ilícitos el lunes 16 de diciembre de 2024 a la mañana en una casa ubicada en el barrio Alto Verde, en la que vivía una mujer con la que él había mantenido una relación de pareja”.

“Trejo pateó y abrió desde afuera la ventana de una habitación en la que estaba la víctima, a quien amedrentó para que lo deje pasar y la amenazó de muerte”, subrayaron las fiscales.

“Ante la negativa de la mujer, Trejo forzó una puerta e ingresó a la vivienda”, sostuvieron Escobar Cello y Gioria. “Segundos después, quedó frente a frente con la víctima y trató de matarla a golpes de puño”, manifestaron.

Las fiscales también señalaron que “un familiar de la mujer atacada advirtió lo que sucedía y trató de intervenir para que cesara la agresión”. En tal sentido, puntualizaron que “el condenado entonces tomó una maza, le pegó al familiar de la víctima y rompió muebles y dos espejos”.

Las representantes del MPA destacaron que “con un trozo de vidrio, el condenado apuñaló varias veces al familiar de su expareja”, y aclararon que “no hubo una consecuencia fatal gracias a que el padre de la mujer intervino y el hombre agredido pudo refugiarse en un baño”.

“Trejo volvió al lugar en el que estaba su expareja, le reiteró la amenaza de muerte y le apoyó en el abdomen un revólver calibre 32 que portaba sin autorización legal”, puntualizaron las fiscales. Al respecto, subrayaron que “gatilló tres veces pero no pudo concretar su objetivo delictivo porque no salieron los proyectiles” e hicieron hincapié en que “el arma era apta para disparar y estaba cargada con cuatro cartuchos”.

Por último, Escobar Cello y Gioria valoraron que “un vecino vio que el condenado salía del domicilio de la víctima con el revólver entre sus manos y llamó a agentes de Prefectura que estaban en un destacamento cercano”. Según precisaron las fiscales, “los uniformados detuvieron al atacante y le secuestraron el arma en las inmediaciones del terraplén”.

Delitos

El jurado popular concluyó que Trejo es culpable de los delitos de tentativa de homicidio calificado (por haber sido cometido por un hombre en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género –femicidio) y tentativa de homicidio. Asimismo, el jurado resolvió declararlo no culpable por el delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.