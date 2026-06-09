Regresaban de una capacitación y chocaron cerca de Videla: tres policías heridos y uno trasladado al Cullen

El accidente ocurrió este martes al mediodía en el kilómetro 544 de la Ruta Nacional 11. Un automóvil en el que viajaban tres subcomisarios de la Unidad Regional IX impactó contra un camión cargado con cereal. El conductor del vehículo sufrió lesiones de gravedad.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes al mediodía sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 544, al sur de la localidad de Videla , en el departamento San Justo. Como consecuencia del impacto, tres efectivos policiales resultaron heridos y uno de ellos debió ser derivado de urgencia al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un automóvil Chevrolet Onix rojo y un camión Mercedes Benz 1633 con acoplado que transportaba cereal. En el vehículo de menor porte viajaban tres subcomisarios pertenecientes a la Unidad Regional IX del departamento General Obligado: José María Villa, quien conducía el automóvil, junto a Andrés Locatelli y César Zampar.

Los uniformados regresaban desde el Instituto de Seguridad Pública (ISEP), ubicado en Recreo, donde habían participado de una instancia de capacitación y perfeccionamiento profesional.

Un policía quedó atrapado tras el impacto

Producto del fuerte impacto, el conductor del automóvil sufrió severos politraumatismos y debió ser asistido inicialmente para luego ser trasladado al Hospital Cullen de la capital provincial. En tanto, los otros dos efectivos también presentaron lesiones y fueron atendidos en el Samco de San Justo.

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Fuentes vinculadas al operativo indicaron además que una de las víctimas quedó atrapada dentro del habitáculo del automóvil, por lo que fue necesario realizar tareas de rescate antes del traslado sanitario.

Por su parte, el conductor del camión, identificado como Carlos Alberto Escobar, no sufrió lesiones.

El tránsito permaneció interrumpido durante un tiempo considerable mientras trabajaban en el lugar equipos de emergencia, personal policial y peritos que intentan determinar cómo se produjo el siniestro.