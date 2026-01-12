Australian Open: dos argentinos quedaron eliminados en los clasificatorios

Por el momento, son tres los tenistas argentinos que tienen chances de seguir avanzando, luego de la eliminación que sufrieron Díaz Acosta y Baena

Este lunes, los tenistas argentinos Facundo Díaz Acosta y Alex Barrena cayeron ante el serbio Dusan Lajovic y el estadounidense Tristan Boyer, respectivamente, y quedaron eliminados en los clasificatorios del Australian Open.

Este fin de semana en el Melbourne Park y con cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, inició el primer Grand Slam del año con sus respectivos clasificatorios donde había seis argentinos presentes: Marco Trungelliti, Román Burruchaga, Juan Pablo Ficovich, Genaro Olivieri, Facundo Díaz Acosta y Alex Barrena. Los dos últimos, fueron eliminados este lunes en la primera ronda de esta instancia.

El bonaerense de 25 años cayó ante el experimentado serbio de 35 años, Dusan Lajovic, en un partido muy disputado, que culminó 7(7)- 6(3), 5-7 y 6-3 a favor del europeo. Esta derrota ante Lajovic fue la primera de Díaz Acosta ante este rival, luego de ganarle en el único encuentro entre ambos en los cuartos de final del Argentina Open 2024.

Por su parte, en otro disputado partido, Alex Barrena perdió con el estadounidensde de 24 años, Tristan Boyer, por un resultado de 6-2, 6(4)-7(7) y 6-2. Al igual que Díaz Acosta con Lajovic, esta fue la primera derrota de Barrena ante este rival, luego de lo que fue el triunfo en la primera ronda del Uruguay Open del año pasado.

Así, solo tres argentinos quedaron de pie en los clasificatorios masculinos ya que Genaro Olivieri quedó eliminado este domingo ante el croata Dino Prizmic: Trungellitti que venció al local Phillip Sekulic y Burruchaga y Ficovich, ambos sin debutar aún.

En paralelo, en los clasificatorios femeninos, la argentina Jazmín Ortenzi remontó ante la francesa Alice Rame y la venció por un resultado de 5-7, 6-3 y 6-4.