Colapinto tuvo una floja actuación en la práctica libre 2 en Austria y quedó décimosexto

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una discreta actuación en la práctica libre 2 del Gran Premio de Austria de F1, al quedar decimosexto

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una discreta actuación en la práctica libre 2 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 , donde terminó en el decimosexto lugar. El argentino registró un mejor tiempo de 1:08,831 y terminó a un segundo y 817 milésimas del líder, que fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto, que viene de sumar un punto en el Gran Premio de Barcelona, donde finalizó séptimo pero una sanción lo hizo caer al décimo lugar, no se mostró cómodo en ningún momento de la sesión y tuvo muchas complicaciones para salir del fondo.

El argentino, que afronta su primera temporada completa en la Fórmula 1, había tenido un gran comienzo este viernes, ya que se lució y quedó octavo en la práctica libre 1.

¡CORRIGIÓ JUSTO! Franco Colapinto se fue a la grava y casi pierde el control de su Alpine.



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De todas maneras, el piloto albiceleste tendrá una sesión de entrenamientos más este sábado, donde podrá ajustar detalles de cara a la clasificación.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el liderazgo en las dos prácticas libres fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). En la primera tanda registró un tiempo de 1:07,796 y aventajó a su compañero de equipo, el británico George Russell, por solo 40 milésimas.

Ya en la segunda tanda, la pelea fue con los pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, a quienes aventajó por 237 y 325 milésimas respectivamente gracias a su tiempo de 1:07,014.

Con estos resultados, el italiano, que lidera en el campeonato luego de siete fechas, se afianza como el gran candidato de este fin de semana en el Red Bull Ring, que cuenta con solo 10 curvas y una extensión de 4,326 kilómetros.

Lo que sigue para Franco Colapinto en Austria

La actividad en el GP de Austria de Fórmula 1 continuará este sábado con la práctica libre 3, que está programada para las 7:30 de la mañana, mientras que la clasificación se llevará a cabo a las 11.