La bronca de Colapinto desde Austria: "No funcionó como esperábamos"

El argentino Franco Colapinto había comenzado con una actuación que ilusionaba, pero los cambios realizados en el Alpine alteraron el rendimiento en Austria

Franco Colapinto vivió un viernes de sensaciones opuestas en el Gran Premio de Austria . La primera salida a pista dejó motivos para ilusionarse, pero el cierre de la jornada terminó con más preguntas que respuestas para el piloto argentino y todo el equipo Alpine .

El representante de Pilar había arrancado el día con una actuación convincente en el Red Bull Ring. Con el nuevo paquete de actualizaciones incorporado al A526, logró meterse en el octavo lugar durante la primera sesión de entrenamientos libres, dejando la impresión de que la escudería francesa podía dar un salto de calidad en la octava fecha del Mundial de Fórmula 1.

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Esa imagen, sin embargo, cambió por completo en la segunda práctica. Lejos de evolucionar, el rendimiento del monoplaza cayó de manera notoria y Colapinto terminó relegado al 16° puesto, sin poder repetir el ritmo que había mostrado apenas unas horas antes.

Los inconvenientes no fueron exclusivos de su lado del garaje. Pierre Gasly tampoco consiguió destacarse y cerró las dos tandas en los puestos 14° y 11°, una señal de que Alpine todavía no logró sacar provecho de las modificaciones que llevó a Spielberg.

La palabra de Colapinto desde Austria

Lejos de buscar excusas, Colapinto fue muy claro al momento de analizar lo ocurrido. El argentino explicó que el equipo probó distintas configuraciones aerodinámicas, aunque los resultados estuvieron muy por debajo de lo esperado. "Probé los dos alerones. El alerón viejo dio una vuelta y casi no hubo diferencia. Es frustrante eso porque esperábamos una diferencia grande de uno a otro. Hay que entender por qué no funcionó como esperábamos", admitió.

El piloto también reveló que Alpine modificó de manera importante la puesta a punto entre la primera y la segunda sesión, pero la apuesta terminó siendo contraproducente. "Hicimos cambios muy grandes para la FP2 y fue todo peor. No pudimos entender el porqué todavía. Pierre dio un salto grande y hay que trabajar a la noche para entender por qué el alerón no está funcionando como esperábamos", explicó.