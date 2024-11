Avanza la organización de la 47° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda

Aires nuevos para la competencia de aguas abiertas más linda del mundo. Los recambios en la Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC) con sede en la ciudad de Coronda, fue el impuso para que la 47° edición de la competencia se realize el domingo 2 de febrero de 2025. A ello se sumaron como parte de la organización deportiva y comercial, los ex nadadores Diego Degano y Fernando Fleitas.

En la AMARC se encuentra Victor Russo quien reemplazó en esa función a Ignacio Páez, y los ex nadadores Fernando Fleitas, y Diego Degano, tienen a su cargo cuestiones organizativas más que importantes, como la deportiva y la comercial. Todos los miércoles se están reuniendo en Coronda para que no quede ningún detalle librado al azar.

image.png El múltiple campeón de aguas abiertas, Diego Degano, también integra la organización de la prueba.

"Ya hemos tenido varias reuniones junto con Diego Degano y la gente de la AMARC, con el foco puesto en la carrera que se va a realizar el 2 de febrero del año que viene. Lo que sigue es ahora una reunión con las autoridades de la Lotería de Santa Fe, que sería un apoyo fundamental, al igual que el del gobierno provincial, y para eso estamos trabajando cada uno con su parte, tratando de dejar todo para que podamos llegar a buen puerto en la 47° edición" le dijo Fernando Fleitas a UNO Santa Fe.

El ex nadador de aguas abiertas expresó que "Diego está en la parte comercial, y en mi caso me ocupo de la parte comercial. Guillermina estará en todo lo referente a medios y redes sociales, y la gente de la AMARC, en la parte organizativa referente a diferentes cuestiones, porque ellos tienen los derechos federativos, son los verdaderos dueños de la Santa Fe-Coronda".

image.png Fleitas tiene a su cargo el aspecto deportivo, para la competencia a hacer el 2 de febrero de 2025.

Fleitas, ganador de la edición concretada en 1991 de la Santa Fe-Coronda, manifestó que "la gente de la AMARC, con su presidente, Víctor Russo, y su gente, también están trabajando mucho, haciendo todo lo posible para que el 2 de febrero podamos contar con los mejores nadadores de la especialidad. Ya nos han preguntado los italianos, los argentinos, así que venimos bien, el tiempo nos corre, pero en lo organizativo, estamos por el buen camino".

Un desafío para uno de los emblema de la Coronda

Hacerle frente a los 57 kilómetros que separan a la ciudad de Santa Fe con la costanera corondina no es tarea sencilla, como tampoco lo es estar del otro lado del mostrador, como es ser parte del comité organizador. En los próximos días se va a estar realizando una presentación oficial con la presencia de autoridades provinciales, municipales, nadadores y allegados a lo que será el regreso de la competencia en el verano del año que viene.

"Para mí es un desafío muy importante poder estar en la organización de la competencia, tenía muchas ganas de que se volviera a hacer, ya que había quedado quieto en los últimos años, con el tema de la pandemia, con las cuestiones económicas, y el año pasado habló conmigo el gobernador Pullaro, y junto con la gente de Desarrollo Social, la ministra Tejeda, y el viceministro Basile, tenían la intención de hacer cosas importantes en el deporte, y bueno, la idea fue ponernos a trabajar" sostuvo el nadador formado en el Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

image.png Fleitas, ganador de la edición de 1991, señaló que ser organizador esto un desafío.

El ex concejal de la ciudad de Santa Fe señaló que "la fecha está confirmada, se puso en conocimiento a la Federación Santafesina de Natación, para que se comunique a la FINA. Venimos bien, es un desafío muy importante para mí, por haber sido un nadador y ahora estar trabajando en su realización. Esperemos que la gente nos apoye, que nos ayude, no solo el hecho de la presencia de los sponsors, en el verano, que no hay fútbol, tener este evento que en algún momento se vivió de una manera espectacular, la idea es que se vuelva a eso".

Fernando comentó que "ya hemos hablado con algunos municipios, están de acuerdo, y por supuesto el de Santa Fe. Esperemos que entre todos pongamos tener este evento que es muy importante para la ciudad y la región. Es el evento del verano, esperemos querer lograr que junto con Diego, con la gente de la AMARC, podamos cumplir con los objetivos que nos propusimos al hacernos cargo de la Santa Fe-Coronda".