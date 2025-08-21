Báez y Navone quedaron eliminados del ATP de Winston-Salem

Sebastián Báez y Mariano Navone finalizaron sus participaciones en el ATP 250 de Winston-Salem, y ahora se abocarán al US Open

Los argentinos Sebastián Báez y Mariano Navone quedaron eliminados del ATP 250 de Winston-Salem y emprendieron viaje a Nueva York para encarar el último Grand Slam del año.

El 40° del ranking mundial protagonizó un duelo vertiginoso con Botic van de Zandschulp (96°), que terminó perdiendo por 0-6, 6-1 y 6-4 tras ganar los primeros siete juegos del partido y ceder los siguientes siete.

El 74° cayó por doble 6-4 frente al chino Yunchaokete Bu (76°), mientras que el italo-argentino Luciano Darderi (34°) también quedó eliminado en octavos, superado por el serbio Miomir Kecmanovic (46°) por 6-3 y 6-1.

En el torneo WTA 250 de Cleveland, Solana Sierra (75ª) no pudo completar por culpa de la lluvia su duelo de octavos contra Elsa Jacquemot (98ª), que ya había sido aplazado también por agua. En el momento de su suspensión, la francesa ganaba por 7-5 y 0-1.