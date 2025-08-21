Uno Santa Fe | Ovación | Sebastián Báez

Báez y Navone quedaron eliminados del ATP de Winston-Salem

Sebastián Báez y Mariano Navone finalizaron sus participaciones en el ATP 250 de Winston-Salem, y ahora se abocarán al US Open

21 de agosto 2025 · 12:38hs
Báez y Navone quedaron eliminados del ATP de Winston-Salem

Crédito | X: @tomistGG

Los argentinos Sebastián Báez y Mariano Navone quedaron eliminados del ATP 250 de Winston-Salem y emprendieron viaje a Nueva York para encarar el último Grand Slam del año.

El 40° del ranking mundial protagonizó un duelo vertiginoso con Botic van de Zandschulp (96°), que terminó perdiendo por 0-6, 6-1 y 6-4 tras ganar los primeros siete juegos del partido y ceder los siguientes siete.

LEER MÁS: Prigioni: "El equipo está listo para competir en Nicaragua"

El 74° cayó por doble 6-4 frente al chino Yunchaokete Bu (76°), mientras que el italo-argentino Luciano Darderi (34°) también quedó eliminado en octavos, superado por el serbio Miomir Kecmanovic (46°) por 6-3 y 6-1.

En el torneo WTA 250 de Cleveland, Solana Sierra (75ª) no pudo completar por culpa de la lluvia su duelo de octavos contra Elsa Jacquemot (98ª), que ya había sido aplazado también por agua. En el momento de su suspensión, la francesa ganaba por 7-5 y 0-1.

Sebastián Báez Mariano Navone US Open
