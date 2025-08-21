Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Manuel Hernández (Gimnasia) y Pedro Spajic (Unión) integran la lista del Campus región Norte que llevará adelante la Selección Argentina U17 en Villa Cañás

Manuel Hernández (izquierda) y Pedro Spajic (derecha), desde Gimnasia y Unión derecho al Campus de la Selección Argentina U17.

Los jugadores juveniles Manuel Hernández (Gimnasia) y Pedro Spajic (Unión SF) fueron convocados al Campus regió norte de la Selección Argentina U17, con la misión de armar el plantel definitivo que viajará al Campeonato Sudamericano (20 al 26 de octubre).

La modalidad es trabajar de acuerdo a la geografía nacional en dos grupos, sacando en total un listado de 16 jugadores que integrarán la lista previa a la conformación del plantel.

Los chicos tendrán sus entrenamientos desde el 25 al 28 de agosto en Sportmen de Villa Cañás. Por su parte, el Campus de la región Sur será del 30 de agosto al 2 de septiembre en el CeNARD.

CAMPUS DE DESARROLLO U17 MASCULINO - ZONA NORTE

Santini, Pascual | 2008 | Tomás de Rocamora

Cueva, Emir | 2008 | Bochas Sport de Colonia Caroya

Lizarraga, Maximiliano | 2008 | San Isidro de San Francisco

Mantovani, Lucio | 2008 | San Lorenzo de Tostado

Martínez, Nahir | 2008 | Central Entrerriano

Tondini Volpe, José | 2008 | Rivadavia de Mendoza

Saucedo, Valentino | 2008 | San Martín de Corrientes

Hernández, Manuel | 2008 | Gimnasia de Santa Fe

Rojas, Mateo | 2008 | Caova de Rosario

Gutiérrez, Juan Ignacio | 2008 | Urquiza de San Juan

Bosso, Santiago | 2008 | El Ceibo de San Francisco

Pettinaroli, Santiago | 2008 | Bochas Spor de Colonia Caroya

Spajic, Pedro | 2008 | Unión de Santa Fe

Belaich, Darko | 2008 | Presidente Derqui

Coria Fa, Joaquín | 2008 | Rivadavia de Mendoza

Kaemena, Tomás | 2008 | Ferro de Concordia

Serio Roldán, Felipe | 2008 | Racing de Chivilcoy

García, Alejo | 2008 | Instituto de Córdoba