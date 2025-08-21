Uno Santa Fe | Ovación | Hernández

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Manuel Hernández (Gimnasia) y Pedro Spajic (Unión) integran la lista del Campus región Norte que llevará adelante la Selección Argentina U17 en Villa Cañás

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2025 · 13:06hs
Manuel Hernández (izquierda) y Pedro Spajic (derecha)

Manuel Hernández (izquierda) y Pedro Spajic (derecha), desde Gimnasia y Unión derecho al Campus de la Selección Argentina U17.

Los jugadores juveniles Manuel Hernández (Gimnasia) y Pedro Spajic (Unión SF) fueron convocados al Campus regió norte de la Selección Argentina U17, con la misión de armar el plantel definitivo que viajará al Campeonato Sudamericano (20 al 26 de octubre).

La modalidad es trabajar de acuerdo a la geografía nacional en dos grupos, sacando en total un listado de 16 jugadores que integrarán la lista previa a la conformación del plantel.

Los chicos tendrán sus entrenamientos desde el 25 al 28 de agosto en Sportmen de Villa Cañás. Por su parte, el Campus de la región Sur será del 30 de agosto al 2 de septiembre en el CeNARD.

LEER MÁS: Con Juan Fernández en el roster, Argentina definió el plantel para la AmeriCup

CAMPUS DE DESARROLLO U17 MASCULINO - ZONA NORTE

Santini, Pascual | 2008 | Tomás de Rocamora

Cueva, Emir | 2008 | Bochas Sport de Colonia Caroya

Lizarraga, Maximiliano | 2008 | San Isidro de San Francisco

Mantovani, Lucio | 2008 | San Lorenzo de Tostado

Martínez, Nahir | 2008 | Central Entrerriano

Tondini Volpe, José | 2008 | Rivadavia de Mendoza

Saucedo, Valentino | 2008 | San Martín de Corrientes

Hernández, Manuel | 2008 | Gimnasia de Santa Fe

Rojas, Mateo | 2008 | Caova de Rosario

Gutiérrez, Juan Ignacio | 2008 | Urquiza de San Juan

Bosso, Santiago | 2008 | El Ceibo de San Francisco

Pettinaroli, Santiago | 2008 | Bochas Spor de Colonia Caroya

Spajic, Pedro | 2008 | Unión de Santa Fe

Belaich, Darko | 2008 | Presidente Derqui

Coria Fa, Joaquín | 2008 | Rivadavia de Mendoza

Kaemena, Tomás | 2008 | Ferro de Concordia

Serio Roldán, Felipe | 2008 | Racing de Chivilcoy

García, Alejo | 2008 | Instituto de Córdoba

Hernández Spajic Selección Argentina
Noticias relacionadas
el plantel de universidad de chile se expreso a traves de marcelo diaz

El plantel de Universidad de Chile se expresó a través de Marcelo Díaz

baez y navone quedaron eliminados del atp de winston-salem

Báez y Navone quedaron eliminados del ATP de Winston-Salem

el nuevo parte oficial de heridos y detenidos tras el caos en avellaneda

El nuevo parte oficial de heridos y detenidos tras el caos en Avellaneda

prigioni: el equipo esta listo para competir en nicaragua

Prigioni: "El equipo está listo para competir en Nicaragua"

Lo último

El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

Último Momento
El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

El plantel de Universidad de Chile se expresó a través de Marcelo Díaz

El plantel de Universidad de Chile se expresó a través de Marcelo Díaz

Recomendaciones ante estafas virtuales: los ciberdelincuentes al acecho de las cuentas personales

Recomendaciones ante estafas virtuales: los ciberdelincuentes al acecho de las cuentas personales

Ovación
Víctor Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores

Víctor Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores

Laborie, tras la llegada de Medrán: Tenemos que trabajar y recibir mucha información

Laborie, tras la llegada de Medrán: "Tenemos que trabajar y recibir mucha información"

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"