Hernández y Spajic fueron convocados al Campus de la Selección Argentina U17

Los jugadores juveniles Manuel Hernández (Gimnasia) y Pedro Spajic (Unión SF) fueron convocados al Campus regió norte de la Selección Argentina U17, con la misión de armar el plantel definitivo que viajará al Campeonato Sudamericano (20 al 26 de octubre).
Por Ovación
La modalidad es trabajar de acuerdo a la geografía nacional en dos grupos, sacando en total un listado de 16 jugadores que integrarán la lista previa a la conformación del plantel.
Los chicos tendrán sus entrenamientos desde el 25 al 28 de agosto en Sportmen de Villa Cañás. Por su parte, el Campus de la región Sur será del 30 de agosto al 2 de septiembre en el CeNARD.
CAMPUS DE DESARROLLO U17 MASCULINO - ZONA NORTE
Santini, Pascual | 2008 | Tomás de Rocamora
Cueva, Emir | 2008 | Bochas Sport de Colonia Caroya
Lizarraga, Maximiliano | 2008 | San Isidro de San Francisco
Mantovani, Lucio | 2008 | San Lorenzo de Tostado
Martínez, Nahir | 2008 | Central Entrerriano
Tondini Volpe, José | 2008 | Rivadavia de Mendoza
Saucedo, Valentino | 2008 | San Martín de Corrientes
Hernández, Manuel | 2008 | Gimnasia de Santa Fe
Rojas, Mateo | 2008 | Caova de Rosario
Gutiérrez, Juan Ignacio | 2008 | Urquiza de San Juan
Bosso, Santiago | 2008 | El Ceibo de San Francisco
Pettinaroli, Santiago | 2008 | Bochas Spor de Colonia Caroya
Spajic, Pedro | 2008 | Unión de Santa Fe
Belaich, Darko | 2008 | Presidente Derqui
Coria Fa, Joaquín | 2008 | Rivadavia de Mendoza
Kaemena, Tomás | 2008 | Ferro de Concordia
Serio Roldán, Felipe | 2008 | Racing de Chivilcoy
García, Alejo | 2008 | Instituto de Córdoba