El presidente de la FIFA también repudió la barbarie de Avellaneda

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se expresó después de los hechos de violencia sucedidos el miércoles en el Libertadores de América

Gianni Infantino, titular de la FIFA, también se involucró en el asunto y repudió los tremendos y condenables hechos de violencia vividos anoche en el estadio Libertadores de América.

El presidente de la FIFA utilizó sus redes sociales para condenar "enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido" entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

"La violencia no tiene cabida en el fútbol. Jugadores, hinchas, personal y árbitros deben disfrutar de nuestro deporte sin miedo", agregó el suizo en su posteo.

Y cerro su mensaje: "Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos".

El repudio público del presidente de FIFA