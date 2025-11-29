Banco Provincial se consagró campeón del Clausura Griselda Weimer

Banco Provincial venció a Nuevo Horizonte por 2 a 1 en el predio Nery Pumpido, se quedó con el octogonal y definirá con Las Flores el primer ascenso a primera

En el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol, Banco Provincial se adjudicó el Torneo Clausura Griselda Weimer y definirá el primer ascenso con Las Flores. El conjunto de Altos del Valle venció por 2 a 1 a Nuevo Horizonte. Con l os goles de Maximiliano Plutino y Alan Chamorro , el conjunto bancario se quedó con un partidazo. En los minutos finales del pleito, fue expulsado Silvio Mieres en el conjunto de Casa Turquesa.

Ante un buen marco de público, Banco Provincial se consagró campeón del Clausura de Primera B liguista al imponerse por 2 a 1 a Nuevo Horizonte. Con goles de Maxi Plutino, el cual realmente fue un golazo increíble de volea al ángulo, el cual dejó parado el arquero, y un gol de Alan Chamaorro, mientras que el descuento para los dirigidos por Cristian Molina lo hizo Lescano.

Banco Provincial irá en busca del tan ansiado ascenso. Enfrentará en primera instancia al conjunto de Las Flores, y luego, el perdedor de ese cotejo, se estará midiendo con el Deportivo Santa Rosa. El cuadro de Casa Turquesa se quedó con las ganas, más allá de que hizo una muy buena campaña.

"Es una alegría enorme, los chicos se lo merecen. Este es un torneo muy complicado, ganamos un partido duro en cancha de Las Flores, y hoy sabíamos, que Nuevo Horizonte de mitad de cancha hacia adelante tiene chicos muy rápidos, y manejan muy bien la pelota. Fijate que con un jugador de menos nos complicaron" expresó Francisco González.

El DT de Banco Provincial sostuvo que "tenemos un plantel muy joven, con chicos que tienen muy poquitos partidos en primera, y la verdad es que estuvieron a la altura de las circunstancias. Ahora falta la frutilla del postre si Dios quiere".

Síntesis

Banco Provincial 2- Nuevo Horizonte 1

Banco Provincial: Franco Paporello; Javier Salinas, Agustín Fleitas, Federico Canalis, Nereo Álvarez, Valentín Martínez, Ismael Contrera, Agustín Silvano, Maximiliano Plutino, Lucas López y Alan Chamorro. DT: Francisco González. Suplentes: Joaquín Sosa, Carlos Quiroz, Maximiliano Gil, Santino Fisicaro, Ignacio Giraudo, Alexandro Lammertyn y Ariel Salinas.

Nuevo Horizonte: Elías Saruppo; Silvio Mieres, Mauricio Mendoza, Eduardo Flores, Brian Pereyra, Gonzalo Quiroga, Mateo Quiroga, Uriel Lemercier, Lautaro Warren, Adrián Beron y David Lescano. DT: Cristian Molina. Suplentes: Sergio Fessia, Cristian Miranda, Juan Romero, Rodrigo Grismado, Elías Rubio, Bruno Montenegro y Ángel Contreras.

Cambios: Ángel Contreras x Beron (B); Alexandro Lammertyn x Nereo Álvarez, Maximiliano Gil x Federico Gil (NH).

Goles: Pt: 8´ Maximiliano Platino (B), 14´ David Lescano (NH), 46´ Alan Chamorro (B).

Expulsado: Silvio Mieres (NH)

Cancha: predio Nery Pumpido.

Árbitro: Nicolás Mottier