Colapinto: "Manejé mal toda la qualy, es culpa mía"

A diferencia de lo que sucede habitualmente, esta vez Franco Colapinto admitió sus errores y no hizo hincapié en el rendimiento del Alpine

29 de noviembre 2025 · 16:51hs
Franco Colapinto se mostró autocrítico luego de finalizar último en la clasificación.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, se mostró autocrítico de su flojo nivel en lo que va del fin de semana en el Gran Premio de Qatar y aseguró que “maneje mal”.

Colapinto se mostró autocrítico

El pilarense tuvo una muy floja clasificación en la que le anularon la primera vuelta por tocar la leca y quedó eliminado en la Qualy 1 al finalizar último, lugar en el que largará en la carrera principal del domingo en el Circuito Internacional de Lusail.

Tras esto, el argentino se alejó de las críticas hacía su auto como lo ha hecho en gran parte de la temporada y reconoció: “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última... tampoco fue muy buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy".

“Conducí muy mal durante toda la sesión. Me salí dos veces y perdí tiempo. Es culpa mía... No hice una buena sesión. No hice una vuelta limpia y no pude maximizar el rendimiento del coche. No estoy contento conmigo mismo. Hoy no he hecho un buen trabajo. Me salí en la primera vuelta al intentarlo y lo ejecuté mal” añadió.

Además, Colapinto destacó el trabajo de su compañero francés Pierre Gasly: “Anduvo mejor. Creo que a mí me costó un poco más. Igualmente, no manejé bien y eso es lo principal. Lo intentaremos, pero adelantar aquí es muy difícil. Será duro, pero lo intentaremos”

Franco Colapinto qualy GP de Qatar
