Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe para presentar su segundo disco, “Anónimo”, un acto de transformación entre identidades, paisajes y emociones que se expanden y cobran nueva vida sobre el escenario. Será el viernes 28 de noviembre desde las 21 en HUB
Juana Aguirre no solo lanza un disco: despliega un universo. Con anónimo, su segundo álbum de estudio, la artista argentina se reinventa como productora, compositora y arquitecta de paisajes sonoros donde conviven el folk, la electrónica, la distorsión y el silencio.
Anónimo es, como sugiere su nombre, un acto de disolución de la identidad fija. Juana se aleja de los moldes para entregarse a un juego de máscaras que no oculta, sino que multiplica. Grabado y producido en gran parte por ella misma en su estudio casero, el disco alterna momentos de calma profunda como lo divino o las mañanas con la intensidad visceral de temas como la noche o las espinas.
Puntos de venta:
HUB | 25 de Mayo 3428
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161