Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Juana Aguirre se presentará el viernes 28 de noviembre en HUB. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

20 de noviembre 2025 · 09:16hs
Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe para presentar su segundo disco, “Anónimo”, un acto de transformación entre identidades, paisajes y emociones que se expanden y cobran nueva vida sobre el escenario. Será el viernes 28 de noviembre desde las 21 en HUB

Juana Aguirre no solo lanza un disco: despliega un universo. Con anónimo, su segundo álbum de estudio, la artista argentina se reinventa como productora, compositora y arquitecta de paisajes sonoros donde conviven el folk, la electrónica, la distorsión y el silencio.

Anónimo es, como sugiere su nombre, un acto de disolución de la identidad fija. Juana se aleja de los moldes para entregarse a un juego de máscaras que no oculta, sino que multiplica. Grabado y producido en gran parte por ella misma en su estudio casero, el disco alterna momentos de calma profunda como lo divino o las mañanas con la intensidad visceral de temas como la noche o las espinas.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB
