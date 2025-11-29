Barcelona venció 3-1 al Alavés y recuperó la cima de La Liga

El equipo de Hansi Flick revirtió un inicio adverso y con goles de Yamal y un doblete de Dani Olmo se convirtió en líder del torneo

Barcelona derrotó por 3 a 1 al Alavés en el enfrentamiento por la deciomocuarta fecha de La Liga. Los tres tantos del “Culé” fueron convertidos por Lamine Yamal y Dani Olmo (doblete). Mientras que el único gol del equipo visitante llegó de la mano de Pablo Ibáñez Lumbreras.

Al minuto de iniciar el primer tiempo, Alaves aprovechó un córner para enviar el balón al área, no pudo ser despejada por los jugadores del Barcelona y fue Ibañez Lumbreras quien terminó de empujar la pelota dentro de la red y convertir el 1 a 0.

Pero, a los 8 minutos, Lamine Yamal igualó la disputa, luego de aprovechar una contra en donde Rapinha puso el balón dentro del área chica para que el español de 18 años lograra convertir su primer gol en la vuelta al Camp Nou.

A los 26 minutos, Olmo puso en ventaja al Barcelona luego de otra gran asistencia del capitán Rapinha. Aunque este no fue su único tanto, ya que en el complemento, a los 48 minutos, el “Cule” concretó el 3 a 1 en el marcador, gracias al tanto del mediocampista y selló el triunfo ante su público.

Embed - GOLAZO Y ERRADO INSÓLITO DE LAMINE EN LA GRAN REMONTADA CULÉ | Barcelona 3-1 Alavés | RESUMEN

Con este triunfo, el conjunto comandado por el director técnico Hansi Flick se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones del campeonato sumando 34 puntos, pero a la espera del duelo entre el Girona y Real Madrid del domingo a las 17 (hora argentina) que podría dejar al “Merengue” en lo más alto del torneo.vr6jVw

Entre otros de los partidos de este sábado, el Mallorca igualó 2 a 2 con el Osasuna, donde los goles para el local fueron convertidos por Vedat Muriqi que realizó un doblete y, para los dirigidos por Alessio Lisci fueron Enzo Boyomo y Raúl García quienes convirtieron los tantos.

Por otro lado, Athletic se llevó una gran victoria por 2 a 0 ante Levante, en condición de visitante, que le permite ilusionarse con llegar a los puestos de copas europeas, quedando en el octavo lugar con 20 unidades. Los goles fueron convertidos por Robert Navarro y Nico Williams.