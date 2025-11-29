Inter de Porto Alegre despidió a Ramón Díaz tras caer en zona de descenso

Ramón Díaz fue despedido de Internacional de Porto Alegre , así lo confirmó la propia institución este sábado luego de perder 5-1 a manos de Vasco da Gama y caer en zona de descenso por el triunfo de Vitoria. Una determinación a tan solo dos fechas para el final del Brasileirao.

"Sport Club Internacional anuncia la rescisión del contrato con el entrenador Ramón Díaz. Su segundo entrenador, Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi también dejan el Club. El Club agradece a los profesionales sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras", explicó el Colorado a su masa societaria dando a conocer que finalizó el periplo del Pelado en Porto Alegre.

El ciclo del ídolo de River en la institución de Río Grande do Sul inició el pasado 23 de septiembre, hace poco más de dos meses y tras un registro de tres victorias, cinco empates y cinco derrotas; una marca que tras 13 encuentros le sacó de la lucha por ingresar a Copa Sudamericana y le metió en la contienda por permanecer en la máxima categoría. Un año donde Díaz también tuvo un efímero periodo al frente de Olimpia, que finalizó luego de solo siete presentaciones.

Frente al complejo panorama por continuar en la máxima categoría, Inter dio a conocer quién se hará a cargo del equipo de manera interna, en medio de los rumores de un supuesto desembarco de un ídolo de la casa como Andrés D´Alessandro para intentar la salvación. "El segundo entrenador, Pablo Fernández, dirigirá la sesión de entrenamiento del sábado en el centro deportivo Parque Gigante", explicó la entidad gaúcha.